«Легион» — «Левадия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 19 мая 2020 года

Во втором туре эстонской Высшей лиги состоится матч между «Легионом» и «Левадией». Столичное дерби состоится 19 мая. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Легион» — «Левадия».

«Легион»

«Легион» проиграл в первом туре с крупным счетом. Команда уступила чемпиону Эстонии «Флоре» со счетом 3:1.

Вследствие фиаско команда заняла девятое место в турнирной таблице. Вряд ли от новичка Высшей лиги ожидали другого. Правда во втором дивизионе коллектив набрал 91 очко, выиграв 29 матчей из 36.

Хозяева провели 5 товарищеских матчей в межсезонье. Из последних результатов стоит выделить победу над «Пярну» (3:1) и ничью с «Вильянди» (1:1).

«Левадия»

«Левадия» заняла второе место в прошлом сезоне. Команда набрала 78 очков, отстав от лидера на 18 пунктов.

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Нынешний сезоне гости начали с минимальной победы над «Курессааре». Этот результат позволил «столичным» занять пока лишь четвертое место.

Предсезонная подготовка прошла для клуба не так гладко. Из 10 игр команда выиграла только две, а в четырех уступила. Ну и в чемпионате не все так гладко. В конце прошлого сезона коллектив проиграл «Пайде» 3:1 и расписал ничью с «Калью» 1:1.

Прогноз и ставки

«Левадия» намного сильнее своего соперника. Все-таки клуб не зря финишировал вторым в прошлом году. Именно поэтому букмекеры не сомневаются в победе «Левадии» — 11.5 против 1.16.

Это будет первая очная встреча данных двух команд. Учитывая, что в прошлом сезоне «Легион» выступал во втором дивизионе, то сомнений в результате много быть не должно.

«Флору» хозяева «укусили», так что «Левадии» тоже может влететь. Матч не должен быть односторонним — наши прогноз и ставка: «Левадия» победит, но пропустит за 1.76. 0