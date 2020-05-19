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    «Левадия» одержит победу?

    «Легион» — «Левадия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 19 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Легион» — «Левадия»
    Марк Оливер Рооснупп
    Во втором туре эстонской Высшей лиги состоится матч между «Легионом» и «Левадией». Столичное дерби состоится 19 мая. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Легион» — «Левадия».

    «Легион»

    «Легион» проиграл в первом туре с крупным счетом. Команда уступила чемпиону Эстонии «Флоре» со счетом 3:1.

    Вследствие фиаско команда заняла девятое место в турнирной таблице. Вряд ли от новичка Высшей лиги ожидали другого. Правда во втором дивизионе коллектив набрал 91 очко, выиграв 29 матчей из 36.

    Хозяева провели 5 товарищеских матчей в межсезонье. Из последних результатов стоит выделить победу над «Пярну» (3:1) и ничью с «Вильянди» (1:1).

    «Левадия»

    «Левадия» заняла второе место в прошлом сезоне. Команда набрала 78 очков, отстав от лидера на 18 пунктов.

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    Нынешний сезоне гости начали с минимальной победы над «Курессааре». Этот результат позволил «столичным» занять пока лишь четвертое место.

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    • Предсезонная подготовка прошла для клуба не так гладко. Из 10 игр команда выиграла только две, а в четырех уступила. Ну и в чемпионате не все так гладко. В конце прошлого сезона коллектив проиграл «Пайде» 3:1 и расписал ничью с «Калью» 1:1.

    Прогноз и ставки

    «Левадия» намного сильнее своего соперника. Все-таки клуб не зря финишировал вторым в прошлом году. Именно поэтому букмекеры не сомневаются в победе «Левадии» — 11.5 против 1.16.

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    Это будет первая очная встреча данных двух команд. Учитывая, что в прошлом сезоне «Легион» выступал во втором дивизионе, то сомнений в результате много быть не должно.

    «Флору» хозяева «укусили», так что «Левадии» тоже может влететь. Матч не должен быть односторонним — наши прогноз и ставка: «Левадия» победит, но пропустит за 1.76. 0

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