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    «Калью» продолжит побеждать?

    «Курессааре» — «Калью». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 19 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Курессааре» — «Калью»
    «Калью»
    19 мая состоится матч второго тура эстонской Высшей лиги, в котором сойдутся «Курессааре» и «Калью». Команды начнут в 19:00 по мск. Прогноз на «Курессааре» — «Калью».

    «Курессааре»

    Первый тур команда провалила. Она проиграла «Левадии» на выезде со счетом 1:0. Таким образом, коллектив занял 8 место.

    В прошлом сезоне «Курессааре» боролся за выживание. Хозяева заняли 9 место и были вынуждены играть в плей-офф на выбывание. Благодаря выездной победе над «Пярну» со счетом 1:4 поражение 1:2 в ответной встрече все равно позволило остаться команде в высшем дивизионе.

    С января клуб начал предсезонную подготовку. Он провел 5 товарищеских поединков — 4 победы и одна ничья. Перед «Левадией» «Курессааре» расписал мир с «Нарвой» (1:1) и обыграл «Маарду» 0:1.

    «Калью»

    «Калью» стартовал с выездной победы над «Нарвой» (0:1). После этого команда не смогла пройти в полуфинал, уступив уже у себя дома этому же сопернику со счетом 1:2.

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    В таблице «Калью» пятый. В прошлом сезоне гости заняли третье место, набрав 77 очков.

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    Прогноз и ставки

    Букмекеры уверенны в успехе гостей. На их победу они дают 1.27, тогда как на победу хозяев предлагают крупные 8.30.

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    «Калью» в прошлом сезоне выдал хороший сезон, финишировав в тройке лучших команд. При этом коллектив трижды с крупным счетом побеждал этого соперника, забивая не меньше трех мячей.

    Ставим на победу «Калью» с форой — 1.5. Коэффициент составляет 1.82. 0

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    «Курессааре» — «Калью». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 19 мая 2020 года. Прогноз на «Курессааре» — «Калью». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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