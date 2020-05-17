«Арминия» — «Оснабрюк». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 мая 2020 года

В 26-м туре второй немецкой Бундеслиги «Арминия» сыграет с «Оснабрюком». Встреча, которая пройдет в Билефельде на стадионе «Билефельдер Альм», начнется в 14:30 по мск. Прогноз на «Арминия» — «Оснабрюк».

«Арминия»

До вынужденного перерыва «Арминия» возглавляла турнирную таблицу второй Бундеслиги. В 25 поединках команда набрала 51 балл и опережает ближайшего преследователя на шесть пунктов.

В своем последнем проведенном поединке, клуб из Билефельда расписал мировую со «Штутгартом» (1:1) на его территории, а перед эти выиграл четыре встречи подряд.

В этом отрезке «синие» в родных пенатах переиграли «Ян Регенсбург» (6:0), «Ганновер» и «Вехен» (по 1:0), а также на выезде «Гройтер Фюрт» со счетом 4:2.

12 домашних встреч текущего первенства принесли «Арминии» шесть викторий, пять мировых исходов и одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 22:10.

«Оснабрюк»

«Оснабрюк» на незапланированный перерыв ушел на 12 позиции в турнирной таблице. В 25 матчах коллектив набрал 29 очков, что на четыре больше, чем у опасной позиции.

В данный момент у «лилово-белых» 8-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в которой они пять встреч проиграли и трижды сыграли вничью. Последняя виктория датирована 15 декабрем 2019 года (было дома разгромлено дрезденское «Динамо» — 3:0).

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Непосредственно перед остановкой первенства команда потерпела два фиаско кряду, уступив на выезде «Санкт-Паули» (1:3) и в родных стенах «Вехену» (2:6). Перед этими неудачами состоялись два мировых исхода.

В 12 гостевых играх текущего чемпионата «Оснабрюк» одержал две победы, пять матчей свел вничью и столько же раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 14:19.

В первом круге на поле «Оснабрюк» победу праздновала «Арминия» со счетом 1:0.

Прогноз на «Арминия» — «Оснабрюк»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арминии» — 1.74, победа «Оснабрюка» — 4.55, ничья — 4.00.

На своей арене «Арминия» выступает неплохо, проиграв лишь раз в этом сезоне. В этом матче ожидаем викторию хозяев над командой, которая борется за выживание. Наш прогноз и ставка: победа «Арминии». 0