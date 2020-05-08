«Копетдаг» — «Мерв». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 8 мая 2020 года

В пятницу, 4 мая, в стартовом поединке седьмого туре чемпионата Туркменистана по футболу «Копетдаг» в Ашхабаде сыграет с «Мервом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Копетдаг» — «Мерв».

«Копетдаг»

«Копетдаг», который в прошлом сезоне финишировал на четвертой строке в турнирной таблице, в текущем первенстве по итогам шести туров находится на аналогичной позиции,имея в своем активе восемь очков.

До перерыва, вызванного пандемией коронавируса, «милиционеры» в трех играх смогли набрать семь очков, выиграв два поединка при одном ничейном исходе.

После вынужденного простоя столичный коллектив заработал только один пункт, сыграв в четвертом туре в гостях 1:1 с «Алтын Асыром», а затем дважды проиграл по 0:1 — дома «Ахалу» и в гостях «Шагадаму».

Пока в родных стенах «Копетдаг» в этом чемпионате соблюдает полный паритет (+1=1-1). Забить в этих встречах удалось лишь один гол, пропустили столько же.

«Мерв»

«Мерв», закончивший минувший чемпионата на последней восьмой строке, выиграв всего лишь две игры из 28, в этом турнире с шестью очками идет шестым.

Коллектив из города Мары до вынужденного перерыва смог выиграть одну встречу при двух поражениях. После возобновления турнира были аналогичные результаты.

В минувшем игровом дне «мургабцы» в родных стенах одержали викторию над «Небитчи» со счетом 2:0, прервав тем самым серию из четырех поражений, где они даже не забивали.

Все три выездные поединка в этом сезоне «Марв» проиграл с общей разницей 0:6. Стоит отметить, что в гостях команда не выигрывала в последних 26 матчах.

В прошлом сезоне в Ашхабеде одну игру выиграл «Копетдаг» (2:0), еще была ничья (2:2). В Мары раз победил «Марв» (4:2), а в другом поединке была мировая — 1:1.

Прогноз и ставки

«Мерв» на выезде выступает очень неудачно, последний раз одержав викторию вне родных стен два года тому назад. Исходя из этого, в этом поединке мы отдаем предпочтение хозяевам. Наши прогноз и ставка: победа «Копетдага». 0