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    «Университет Тайваня» вновь не избежит крупного поражения?

    «Тайбэй Татун» — «Университет Тайваня». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 3 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Тайбэй Татун» — «Университет Тайваня»
    «Тайбэй Татун»
    В воскресенье, 3 мая, в четвертом туре чемпионата Тайваня по футболу «Тайбэй Татун» дома сыграет с «Университетом Тайваня». Начало — в 11:00 по мск. Прогноз на «Тайбэй Татун» — «Университет Тайваня».

    «Тайбэй Татун»

    «Тайбэй Татун» выиграл первенство Тайваня в последних трех сезонах. В минувшем чемпионате команда добыла 16 побед при одном поражении, опередив на три очка серебряного призера.

    Этот сезон «драконы» начали не особо удачно. На старте турнира они дома проиграли 2:3 «Тайпауэру», завершившему прошлый чемпионат на втором месте.

    Во втором туре они нанесли разгромное поражение «Ред Лайонс» (4:0) в родных стенах, а в своей последней игре поделили очки на выезде с «Тайчун» — 2:2.

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    • Перед стартом четвертого тура, «Тайбэй Татун» с четырьмя пунктами разместился на пятой строке в турнирной таблице Тайваня, уступая лидеру пять баллов.

    «Университет Тайваня»

    «Университет Тайваня» минувшее первенство завершил на шестой строке среди восьми участников, добыв только четыре победы, три поединка закончил мировыми исходами и 14 встреч проиграл.

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    В текущем сезоне «сине-белые» смогли разжиться только одни пунктом, который позволяет команде находится на шестом месте среди восьми участников.

    Этот зачетный пункт «студенты» добыли в гостевой встрече с «Университет Мин Чуан» (2:2). Также они проиграли в двух играх.

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    • На старте сезона были повержены в гостях «Тайчуном» (1:2), а в минувшем туре были слабее «Хан Юэня» (0:2) вне родных стен.

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    За всю историю противостояний этих коллективов, побеждал только «Тайбэй Татун», выигрывая всегда крупно. Общий счет этих матчей — 22:3.

    Прогноз на «Тайбэй Татун» — «Университет Тайваня»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тайбэй Татун» — 1.18, победа «Университет Тайваня» — 8.60, ничья — 8.00.

    Скорее всего, «драконы» и дальше продолжат крупно обыгрывать «студентов». Наш прогноз и ставка: победа «Тайбэй Татун» с форой (-2,5). 0

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