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    «Тайпауэр» не оставит шансов «Ред Лайонс»

    «Ред Лайонс» — «Тайпауэр». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Премьер-лиги 3 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Ред Лайонс» — «Тайпауэр»
    «Тайпауэр»
    В четвертом туре тайванской Премьер-лиги аутсайдер «Ред Лайонс» примет у себя дома лидера турнира «Тайпауэр». Матч состоится 3 мая в 11:00 по мск. Прогноз на «Ред Лайонс» — «Тайпауэр».

    «Ред Лайонс»

    За три тура «Ред Лайонс» не набрали ни одного очка, проиграв все прошлые матчи. Теперь серия поражений команды состоит уже из пяти матчей, если взять конец прошлого сезона.

    «Красные львы» пропускали во всех трех турах не менее трех голов. Сначала на старте они были разгромлены «Хан Юэнем» (4:0), а затем с тем же результатом 4:0 уступили «Тайбэй Татун». Последним обидчиком был клуб «Тайвань Стил» (3:2).

    Отметим, что в этом сезоне для «Ред Лайонс» будет первый домашний матч, а в предыдущих играх дома команда проиграла четыре раза подряд.

    «Тайпауэр»

    Гости находятся на вершине таблицы с 9 очками после трех побед. При этом для достижения такого результата команде понадобилось всего 6 забитых голов.

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    «Тайпауэр» в первом туре обыграли «Тайбэй Татун» 2:3. После этого коллектив обыграл «Тайвань Стил» 0:1 и Университет Мин Чуань 0:2.

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    • В прошлом сезоне «Тайпауэр» заняли второе место. Также команда выиграла 15 раз за 21 поединок. Это уже шестая победа клуба в 7 играх чемпионата Тайваня.

    Прогноз и ставки

    Гости являются безоговорочным фаворитом. Они намного сильнее своего соперника, также у них намного лучше статистика выступлений в лиге.

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    Букмекеры не сомневаются в победе «Тайпауэр». На их победу дают 1.11, тогда как мизерные шансы «Ред Лайонс» оцениваются коэффициентом 18.00.

    Считаем, что «красно-синие» без проблем пройдут «красных львов». Предлагаем поставить на победу вторых, при этом в матче забьет только одна команда. Коэффициент составляет 1.61. 0

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