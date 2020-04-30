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    «Алтын Асыр» постарается не отпустить соперника вперед

    «Алтын Асыр» — «Ахал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Йокары-лиги 30 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Алтын Асыр» — «Ахал»
    «Алтын Асыр»
    Во втором туре туркменской Йокары-лиги состоится встреча между «Алтын Асыром» и «Ахалом». Команды сыграют 20 апреля в Ашхабаде. Начало матча в 16:00 по мск. Прогноз на «Алтын Асыр» — «Ахал».
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    Футбол. Туркмения. Премьер-лига 30 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Алтын Асыр»

    Четырехкратный чемпион «Алтын Асыр» пока что занимает 4 место в турнирной таблице с 6 очками. Команда одержала только одну победу в четырех турах.

    Сейчас коллектив идет на серии из двух ничейных результатов. Столичный клуб расписал мир с «Энергетиком» и «Копетдагом», завершив оба матча с одинаковым результатом 1:1.

    Команда играла 1:1 трижды в сезоне, поскольку на старте чемпионата «Алтын Асыр» провел ничейный матч с «Шагадамом». Что касается победы, то ее удалось добиться хозяевам в очной встрече с «Мервом» (2:0).

    «Ахал»

    Команда идет на первой строчке с 12 очками. Прошлый сезон клуб завершил на втором месте, отстав от «Алтын Асыра» на 9 пунктов.

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    • «Ахал» хорошо начал, победив во всех четырех турах «всухую». Таким образом, разница голов у коллектива составляет +8.

    Чемпионат начался для гостей с побед над «Мервом» и «Небитчами» — 3:0 и 2:0 соответственно. Позже команда обыграла 2:0 «Шагадам» и по минимум забила «Копетдагу» на выезде (0:1).

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    • Добавим, что третий сезон подряд «Ахал» занимает второе место в лиге, уступая «Алтын Асыру» в лидерстве.

    Прогноз

    Три последних поединка между командами завершались очень результативно как для Туркменистана. По разу выиграл «Ахал» и «Алтын Асыр» (3:1 и 3:0 соответственно), а также была ничья 2:2.

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    Безоговорочным фаворитом считают хозяев. На их победу дают 1.46, при этом на победу гостей предлагают 5.61. Даже ничья, по мнению букмекеров, реальнее, чем победа «Ахала» — 4.60.

    Рекомендуем поставить на то, что обе команды забьют, а «Алтын Асыр» при этом не проиграет. Коэффициент составляет 1.68. 0

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    «Алтын Асыр» — «Ахал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Йокары-лиги 30 апреля 2020 года. Прогноз на «Алтын Асыр» — «Ахал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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