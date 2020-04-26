«Тайчун Футуро» — «Тайбэй Татун». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, «Тайчун Футуро» на своем поле примет «Тайбэй Татун» в рамках третьего тура чемпионата Тайваня. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Тайчун Футуро» — «Тайбэй Татун».

«Тайчун Футуро»

«Тайчун Футуро» — молодой клуб, основанный в 2016 году. В прошлом сезоне он финишировал пятым в местном чемпионате.

Несмотря на существенное отставание от лидеров коллектив заранее обезопасил себя от вылета, оторвавшись от опасной зоны на 17 очков.

В составе команды преобладают легионеры из Японии, но есть также по одному представителю Франции и Северной Ирландии.

На старте сезона 2020 года «Тайчун Футуро» обыграл «Университет Тайваня» (2:1) и сыграл вничью с «Хан Юэнем» (1:1).

«Тайбэй Татун»

На сегодня «Тайбэй Татун» — на сегодня лидер футбола Тайваня. В чемпионате прошлого сезона команда стала чемпионом.

Более того, с тех пор, как первенство получило название Премьер-лиги, только этот клуб становился его победителем. Так происходило три года кряду с 2017 года.

Всего «Тайбэй Татун» был шесть раз лучшим в Китайской Республике.

Коллектив неудачно стартовал в новом сезоне первенства, проиграв историческому конкуренту «Тайпауэру» (2:3). Тем не менее, во втором он разгромил «Ред Лайонс» (4:0).

Прогноз

Букмекеры считает фаворитом «Тайбэй Татун», коэффициент на победу которого равен 2,00, тогда как успех хозяев оценивается в 2,87, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Тайбэй Татун» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0