«Тайчун Футуро» — «Тайбэй Татун». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 26 апреля 2020 года

«Тайчун Футуро»
«Тайчун Футуро» — молодой клуб, основанный в 2016 году. В прошлом сезоне он финишировал пятым в местном чемпионате.
Несмотря на существенное отставание от лидеров коллектив заранее обезопасил себя от вылета, оторвавшись от опасной зоны на 17 очков.
В составе команды преобладают легионеры из Японии, но есть также по одному представителю Франции и Северной Ирландии.
На старте сезона 2020 года «Тайчун Футуро» обыграл «Университет Тайваня» (2:1) и сыграл вничью с «Хан Юэнем» (1:1).
«Тайбэй Татун»
На сегодня «Тайбэй Татун» — на сегодня лидер футбола Тайваня. В чемпионате прошлого сезона команда стала чемпионом.
Более того, с тех пор, как первенство получило название Премьер-лиги, только этот клуб становился его победителем. Так происходило три года кряду с 2017 года.
Всего «Тайбэй Татун» был шесть раз лучшим в Китайской Республике.
Коллектив неудачно стартовал в новом сезоне первенства, проиграв историческому конкуренту «Тайпауэру» (2:3). Тем не менее, во втором он разгромил «Ред Лайонс» (4:0).
Прогноз
Букмекеры считает фаворитом «Тайбэй Татун», коэффициент на победу которого равен 2,00, тогда как успех хозяев оценивается в 2,87, ничья — в 3,70.
Рекомендуем ставить на то, что «Тайбэй Татун» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0