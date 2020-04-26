«Мин Чуань» — «Тайпауэр». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 26 апреля 2020 года

«Мин Чуань»
Из восьми мест Университет Мин Чуаня занимает седьмое. На счету команды 1 очко, поскольку первый тур она проиграла, причем с довольно крупным счетом.
В первом туре чемпионат коллектив уступили второй команде турнира «Тайвань Стил» со счетом 2:4. Во втором поединке первенства коллектив сыграл вничью 2:2 с Университетом Тайваня.
Команда проиграла 4 встречи из 6, а в 13 последних играх была только одна победа. 6 матчей подряд клуб пропускает больше одного мяча.
«Тайпауэр»
«Тайпауэр» — исторически лучший клуб Тайваня. Его основали еще в 1979 году, и долгое время он назывался «Гаосюн».
За это время ему удалось 14 раз стать чемпионом страны. Тем не менее, за три сезона он ни разу не сумел выиграть Премьер-лигу.
Возможно, в текущей кампании клуб сумеет изменить неприятную тенденцию. Во всяком случае он смог выиграть у доминирующего в чемпионате «Татунга» (3:2) и «Тайнан Сити» (1:0) и занимает первую строчку.
Прогноз
Букмекеры закономерно считает фаворитом «Тайпауэр», коэффициент на победу которого равен 1,08, тогда как успех хозяев оценивается в 13,00, ничья — в 8,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Тайпауэр» выиграет, и обе команды забьют за 2,20. 0