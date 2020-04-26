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    Останется ли «Тайпауэр» лидером?

    «Мин Чуань» — «Тайпауэр». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 26 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Мин Чуань» — «Тайпауэр»
    «Тайпауэр» лидирует в чемпионате
    В воскресенье, 26 апреля, «Мин Чуань» на своем поле примет «Тайпауэр» в рамках третьего тура чемпионата Тайваня. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Мин Чуань» — «Тайпауэр».

    «Мин Чуань»

    Из восьми мест Университет Мин Чуаня занимает седьмое. На счету команды 1 очко, поскольку первый тур она проиграла, причем с довольно крупным счетом.

    В первом туре чемпионат коллектив уступили второй команде турнира «Тайвань Стил» со счетом 2:4. Во втором поединке первенства коллектив сыграл вничью 2:2 с Университетом Тайваня.

    Команда проиграла 4 встречи из 6, а в 13 последних играх была только одна победа. 6 матчей подряд клуб пропускает больше одного мяча.

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    «Тайпауэр»

    «Тайпауэр» — исторически лучший клуб Тайваня. Его основали еще в 1979 году, и долгое время он назывался «Гаосюн».

    За это время ему удалось 14 раз стать чемпионом страны. Тем не менее, за три сезона он ни разу не сумел выиграть Премьер-лигу.

    Возможно, в текущей кампании клуб сумеет изменить неприятную тенденцию. Во всяком случае он смог выиграть у доминирующего в чемпионате «Татунга» (3:2) и «Тайнан Сити» (1:0) и занимает первую строчку.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считает фаворитом «Тайпауэр», коэффициент на победу которого равен 1,08, тогда как успех хозяев оценивается в 13,00, ничья — в 8,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тайпауэр» выиграет, и обе команды забьют за 2,20. 0

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