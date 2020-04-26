«Хан Юэнь» — «Университет Тайваня». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, в третьем туре чемпионата Тайваня по футболу «Хан Юэнь» примет «Университет Тайваня». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по мск. Прогноз на «Хан Юэнь» — «Университет Тайваня».

«Хан Юэнь»

«Хан Юэнь» в прошлом сезоне завоевал бронзовые награда, отстав аж на 11 баллов от победителя первенства, второй строке уступил восемь пунктов.

В 21 поединке минувшего чемпионата «скаты» победили в 11 поединках из 21, еще восемь встреч свели вничью и две игры проиграли, разница мячей в этих матчах составила — 65:31.

В этом сезоне команда успела провести два домашних поединка. На старте турнира она разгромила «Ред Лайонс» (4:0), а в следующей игре поделила очки с «Тайчун» (1:1).

С четырьмя набранными очками «Хан Юэнь» на данный момент находится на второй позиции, проигрывая лидеру два пункта.

«Университет Тайваня»

«Университет Тайваня» минувшее первенство завершил на шестой строке среди восьми участников, заработав в 21 матче всего лишь 15 очков.

На протяжении всего чемпионата «студенты» добыли только четыре победы, три поединка закончили мировыми исходами и 14 встреч проиграли, разница мячей — 23:59.

В текущем сезоне «сине-белые» смогли разжиться только одни пунктом, который набрали в прошлом туре в гостевой встрече с «Университет Мин Чуан» (2:2), а на старте турнира они были повержены на выезде «Тайчуном» (1:2).

С одним зачетным баллом «Университет Тайваня» разместился на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Тайваня.

За всю историю противостояний этих коллективов «Хан Юэнь» победил четырежды при двух ничьих. В минувшем сезоне «скаты» выиграли трижды — 4:1, 3:0 и 6:3.

Прогноз на «Хан Юэнь» — «Университет Тайваня»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хан Юэнь» — 1.48, победа «Университет Тайваня» — 5.55, ничья — 4.50.

В прошлом сезоне «Хан Юэнь» трижды обыграл своего предстоящего оппонента с разницей в три мяча. По всей видимости, и в этом чемпионате «скаты» выиграют с гандикапом в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа «Хан Юэнь» с форой (-1). 0