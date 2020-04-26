«Шагадам» — «Мерв». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, «Шагадам» на своем поле примет «Мерв» в рамках пятого тура «Йокары-лиги». Встреча, которая пройдет в Туркменбаши, начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Шагадам» — «Мерв».

«Шагадам»

По итогам прошлого сезона «Шагадам» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Туркменистана, ведя борьбу за попадание в азиатские кубки.

В первенстве 2020 года «приморцам» не приходится даже мечтать о таком, ведь в четырех сыгранных турах они набрали всего два балла и оказались на самом дне таблицы.

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«Шагадам» поделил очки с «Ашхабадом» (0:0) и «Алтын Асыром» (1:1), а также уступил «Небитчи» (0:1) и «Ахалу» (0:2).

«Мерв»

«Мерв» — слабейшая команда чемпионата Туркменистана в прошлом сезоне, набравшая 11 очков в 28 турах.

В этом сезоне «мургабцы» тоже особо не блещут: три набранных балла в четырех встречах.

В первом туре «Мерв» обыграл «Энергетик» (1:0), но затем поочередно проиграл «Ахалу» (0:3), «Алтын Асыру» (0:2) и «Ашхабаду» (0:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шагадама» — 1.50, победа «Мерва» — 6.30, ничья — 3.70.

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Стоит признать, что «приморцы» начали новый сезон не так, как планировали, учитывая их прошлогодний статус.

И все же, по нашему мнению, у них еще есть шанс подняться гораздо выше в турнирной таблице. Нужно просто начинать побеждать, и лучший вариант — начать с победы над «мургабцами», которые каким-то чудом набрали три очка и забили всего один гол в четырех встречах.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «победа "Шагадама" с форой -1» за 1.80.

Еще один интересный вариант — «обе команды забьют: нет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.78. 0