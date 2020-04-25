«Копетдаг» — «Ахал». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Йокары-лиги 25 апреля 2020 года

В матче пятого тура туркменской Йокары-лиги «Копетдаг» примет у себя дома «Ахал». Поединок состоится 25 апреля и начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Копетдаг» — «Ахал».

«Копетдаг»

Команда отыграла все четыре предыдущих тура и набрала 8 очков, благодаря чему теперь занимает второе место в турнирной таблице.

«Копетдаг» по два раза одержал победу и сыграл вничью. Турнир коллектив начал с ничьей в матче против «Энергетика» (0:0). После этого у «бело-черных» было две победы подряд. Хозяева обыграли «Ашхабад» и «Небитчи» с одинаковым результатом 1:0.

В прошлом туре «Копетдаг» заработал один балл, играя с «Алтын Асыром». Встреча закончилась при счете 1:1.

Старт этого сезона складывается для команды довольно удачно, учитывая, что прошлый год она закончила четырьмя матчами без побед, проиграв в трех из них.

«Ахал»

Гости вышли в лидеры чемпионата, сыграв при этом только три из четырех матчей турнира. Сейчас «Ахал» имеет 9 очков, что говорит о его стопроцентной эффективности.

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На счету клуба три сухие победы подряд. В первом туре команде удалось обыграть «Небитчи» 2:0, а затем была выездная «виктория» над «Мервом» с результатом 3:0. Также стоит отметить 2:0 на домашнем поле с «Шагадамом».

Это первая выездная игра для коллектива в сезоне. В прошлом году «Ахал» выиграл меньше половины выездных матчей. При этом клуб занял второе место по итогу.

Прогноз

«Ахал» мощно стартовал. Если команда выиграет снова, то получит еще большее преимущество, учитывая, что у нее итак есть игра в запасе. Хозяева еще не проигрывали, но при этом они явно уступают сопернику в результативности — 3 против 7 голов.

Букмекеры больше верят в «зеленых». На их победу они предлагают 2.18, тогда как победа «Копетдага» оценивается коэффициентом 2.95. Эта цифра близка к показателю, который был выставлен на ничью — 3.20.

«Ахал» традиционно мало забивает на поле этого соперника, поэтому мы не ждем от гостей много голов. Предлагаем ставку «Х2 и ТМ 2.5» за 2.23. 0