«Ашхабад» — «Небитчи». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 25 апреля 2020 года

В субботу, 25 апреля, «Ашхабад» на своей территории сыграет с «Небитчи» в пятом туре чемпионата Туркменистана по футболу. Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ашхабад» — «Небитчи».

«Ашхабад»

«Ашхабад» в минувшем первенстве финишировал на шестой позиции среди восьми участников, набрав в 28 поединках 31 зачетный балл.

На протяжении всего чемпионата «горожане» смогли добиться восьми побед, семь встреч закончили мировыми исходами и 13 поединков проиграли, разница забитых и пропущенных — 29:44.

В этом сезоне столичный коллектив после четырех туров идет третьим, имея на своем счету семь очков. После вынужденного перерыва он одолел в гостях «Мерв» (1:0).

Мартовские встречи принесли «Ашхабаду» выездную викторию над «Энергетиком» (1:0), мировую с «Шагадамом» (0:0) в гостях и поражение в родных стенах от «Копетдага» (0:1).

«Небитчи»

Клуб из города Балканабад занял в минувшем чемпионате Туркменистана только седьмое место среди восьми коллективов, заработав 27 пунктов.

В 28 поединках «нефтяники» смогли выиграть в семи матчах, шесть встреч свели вничью и 15 игр было проиграно, разница забитых-пропущенных составила 26:43.

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В этом первенстве команда набрал всего лишь три балла в четырех турах, с которыми расположился на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Туркменистана.

В апреле «Небетчи» на своей арене уступил «Энергетику» со счетом 1:2, в мартовских матчах на выезде потерпел фиаско от «Ахала» (0:2) и «Копетдага» (0:1), смог переиграть дома «Шагадам» (1:0).

В сезоне-2019 «Ашхабад» победил дважды (по 2:1 — дома и на выезде), еще в одной домашней встрече была ничья (2:2), однажды выиграл «Небитчи» (1:0) в родных стенах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ашхабада» — 2.00, победа «Небитчи» — 3.45, ничья — 3.40.

Оба коллектива не отличаются высокой результативностью, забив в этом первенстве только по два гола. Скорее всего, и эта игра не будет на «больше». Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0