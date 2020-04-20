«Небитчи» — «Энергетик Мары». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 20 апреля 2020 года

«Небитчи»
Прошлый сезон «Небитчи» провел слабо, заняв лишь седьмое место в турнирной таблице и опередив только «Мерв».
Сезон 2020 года «нефтяники» начали с выездного поражения от «Ахала» (0:2).
Спустя несколько дней уже на своем поле «Небитчи» набрал первые очки, переиграв «Шагадам» (1:0).
Впрочем, в третьем туре «нефтяники» вновь потерпели поражение, когда в гостях уступили «Копетдагу» (0:1).
«Энергетик Мары»
«Энергетик Мары» по итогам прошлого сезона стал пятым, но его преимущество над «Небитчи» составило всего пять очков.
В первом туре нового сезона «энергетик» набрал пока свой единственный балл, сыграв вничью с «Копетдагом» (0:0).
После этого «Энергетик» потерпел два последовательных поражения, оказавшись слабее «Мерва» (0:1) и «Ашхабада» (0:1).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Небитчи» — 2.22, победа «Энергетика Мары» — 3.50, ничья — 2.75.
Как показал минувший сезон, обе команды находятся на примерно одном уровне, поэтому выделить фаворита здесь непросто.
Да, «нефтяники» лучше стартовали в 2020 году, но лишь благодаря минимальной победе над «Шагадамом».
Бросается в глаза тот факт, что команды не блещут результативностью, поэтому наш прогноз — «тотал голов меньше 2» за 1.77.
Альтернативный вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.74. Ожидаем, что матч завершится либо нулевой ничьей, либо минимальной победой одной из команд. 0