«Небитчи» — «Энергетик Мары». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 20 апреля 2020 года

В понедельник, 20 апреля, «Небитчи» на своем поле примет «Энергетик Мары» в рамках четвертого тура чемпионата Туркменистана. Встреча, которая пройдет на стадионе «Спорт топлумы», начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Небитчи» — «Энергетик Мары».

«Небитчи»

Прошлый сезон «Небитчи» провел слабо, заняв лишь седьмое место в турнирной таблице и опередив только «Мерв».

Сезон 2020 года «нефтяники» начали с выездного поражения от «Ахала» (0:2).

Спустя несколько дней уже на своем поле «Небитчи» набрал первые очки, переиграв «Шагадам» (1:0).

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Впрочем, в третьем туре «нефтяники» вновь потерпели поражение, когда в гостях уступили «Копетдагу» (0:1).

«Энергетик Мары»

«Энергетик Мары» по итогам прошлого сезона стал пятым, но его преимущество над «Небитчи» составило всего пять очков.

В первом туре нового сезона «энергетик» набрал пока свой единственный балл, сыграв вничью с «Копетдагом» (0:0).

После этого «Энергетик» потерпел два последовательных поражения, оказавшись слабее «Мерва» (0:1) и «Ашхабада» (0:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Небитчи» — 2.22, победа «Энергетика Мары» — 3.50, ничья — 2.75.

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Как показал минувший сезон, обе команды находятся на примерно одном уровне, поэтому выделить фаворита здесь непросто.

Да, «нефтяники» лучше стартовали в 2020 году, но лишь благодаря минимальной победе над «Шагадамом».

Бросается в глаза тот факт, что команды не блещут результативностью, поэтому наш прогноз — «тотал голов меньше 2» за 1.77.

Альтернативный вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.74. Ожидаем, что матч завершится либо нулевой ничьей, либо минимальной победой одной из команд. 0