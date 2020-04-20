«Ахал» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 20 апреля 2020 года

В понедельник, 20 апреля, «Ахал» в Аннау в матче четвертого тура чемпионата Туркменистана по футболу сыграет с «Шагадамом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Ахал» — «Шагадам».

«Ахал»

«Ахал», который был основан в 1989 году, большими достижениями похвастаться не может. На счету у команды всего четыре серебряные награды и одна бронзовая.

В прошлом чемпионате Туркменистана коллектив из Аннау финишировал на второй позиции, отстав от победителя аж на девять пунктов. В 28 матчах он добыл 15 побед, девять раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 44:17.

В этом первенстве, прерванным на месяц из-за коронавируса, «зелено-белые» пока идут без потерь, выиграв оба проведенных матча.

В первом туре «Ахал» дома переиграл «Небитчи» (2:0), а затем также в родных стенах одолел «Мерв» (3:0). С шестью очками команда идет на втором месте.

«Шагадам»

У «Шагадама» в копилке числится один чемпионский титул, добытый еще в 2002 году, а в 2007 он стал обладателем Кубка Туркменистана.

В минувшем сезоне коллектив из Туркменбашы стал бронзовым призером, отстав от серебреной позиции на два очка. В 28 играх он добыл 15 викторий, семь раз играл вничью и шесть поединков проиграл, разница мячей — 41:25.

Текущее первенство «приморцы» начали неудачно, набрав два очка в трех встречах, с которыми идут на седьмой строке среди восьми участников.

Эти пункты они набрали в домашних поединках с «Ашхабадом» (0:0) и «Алтын Асыр» (1:1), еще было выездное поражение от «Небитчи» со счетом 0:1.

В прошлом чемпионате «Ахал» выиграл три встречи из четырех при одном поражении. На своей арене победили 2:0 и 2:1, в гостях — 1:0. «Шагадам» в одном поединке взял дома реванш (1:0).

Прогноз на «Ахал» — «Шагадам»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахала» — 1.78, победа «Шагадама» — 4.10, ничья — 3.25.

Более трети очных противостояний этих клубов в последнее время заканчивались на тотал «меньше». Скорее всего, и в этот матч будет нерезультативным. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0