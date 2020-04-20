КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паулу Дибала«Ювентус» должен строиться вокруг Дибалы Венсан КомпаниЗнаковые капитаны эпохи Премьер-лиги «Атлетико» — «Аякс». Лига чемпионов 1996/1997Шоу на 120 минут. Как в 1997-ом «Атлетико» и «Аякс» куражились на «Висенте Кальдерон»
  • 22:18
    • Кокорин заявил о наличии предложений из Италии
  • 21:35
    • Мозякин подпишет новый контракт с «Металлургом»
  • 21:20
    • Три игрока «Челси» включены в символическую сборную молодых открытий АПЛ
  • 21:03
    • «Салават Юлаев» стал победителем виртуального Кубка Гагарина
  • 19:34
    • Нападающий «Зенита» привлек внимание «Атлетико»
  • 19:19
    • Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
  • 19:07
    • СМИ: Шюррле не вернется в Россию из Германии
    Все новости спорта

    «Ахал» и «Шагадам» не порадуют голами?

    «Ахал» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 20 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Ахал» — «Шагадам»
    Игроки «Ахала»
    В понедельник, 20 апреля, «Ахал» в Аннау в матче четвертого тура чемпионата Туркменистана по футболу сыграет с «Шагадамом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Ахал» — «Шагадам».
    ×
    Футбол. Туркмения. Премьер-лига 20 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Ахал»

    «Ахал», который был основан в 1989 году, большими достижениями похвастаться не может. На счету у команды всего четыре серебряные награды и одна бронзовая.

    В прошлом чемпионате Туркменистана коллектив из Аннау финишировал на второй позиции, отстав от победителя аж на девять пунктов. В 28 матчах он добыл 15 побед, девять раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 44:17.

    В этом первенстве, прерванным на месяц из-за коронавируса, «зелено-белые» пока идут без потерь, выиграв оба проведенных матча.

  • 8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • Очередь ищущих работу тренеров полна громких имен, но эта восьмерка может получить еще один шанс, когда футбол вернется
  • 15/04/2020

    • В первом туре «Ахал» дома переиграл «Небитчи» (2:0), а затем также в родных стенах одолел «Мерв» (3:0). С шестью очками команда идет на втором месте.

    «Шагадам»

    У «Шагадама» в копилке числится один чемпионский титул, добытый еще в 2002 году, а в 2007 он стал обладателем Кубка Туркменистана.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В минувшем сезоне коллектив из Туркменбашы стал бронзовым призером, отстав от серебреной позиции на два очка. В 28 играх он добыл 15 викторий, семь раз играл вничью и шесть поединков проиграл, разница мячей — 41:25.

  • Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду
  • Кого до сих пор не догнал португальский форвард?
  • 15/04/2020

    • Текущее первенство «приморцы» начали неудачно, набрав два очка в трех встречах, с которыми идут на седьмой строке среди восьми участников.

    Эти пункты они набрали в домашних поединках с «Ашхабадом» (0:0) и «Алтын Асыр» (1:1), еще было выездное поражение от «Небитчи» со счетом 0:1.

    В прошлом чемпионате «Ахал» выиграл три встречи из четырех при одном поражении. На своей арене победили 2:0 и 2:1, в гостях — 1:0. «Шагадам» в одном поединке взял дома реванш (1:0).

    Прогноз на «Ахал» — «Шагадам»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахала» — 1.78, победа «Шагадама» — 4.10, ничья — 3.25.

    Более трети очных противостояний этих клубов в последнее время заканчивались на тотал «меньше». Скорее всего, и в этот матч будет нерезультативным. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайпауэр
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуань — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Тайчун Футуро
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Копетдаг Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Истиклол — Хатлон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Локомотив-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Небитчи — Энергетик Мары
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ромелу Лукаку
  • Лукаку, Жезус и еще четыре самых недооцененных футболиста
    • 13:00 13/04/2020     Джейдон Санчо
  • Индивидуальные тренировки теперь в моде. Санчо и Роналду готовы подтвердить
    • 20:39 13/04/2020     Криштиану Роналду
  • Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду
    • 20:36 15/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Ахал» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 20 апреля 2020 года. Прогноз на «Ахал» — «Шагадам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Тоже интересно
    Мяч АПЛ Футбол Остановка АПЛ. Определенности все еще нет, но клубы хотят доиграть сезонАПЛ провела собрание по вопросу возобновления сезона Вчера в 15:010
  • 18:12
    • Джовинко может продолжить карьеру в Бразилии
  • 17:54
    • «Металлург» сделал финальное предложение Мозякину — СМИ
  • 17:40
    • Кутепов: Уход Шюррле? Этого следовало ожидать
    Жози Алтидор Футбол MLS после коронавируса. Что ждет сильнейшую лигу Северной Америки?Футбольный чемпионат за океаном приостановлен в начале марта Вчера в 00:550
  • Экспресс дня

  • «Истиклол» не допустит осечки в игре с «Хатлоном»?
  • 4.50
    •
  • 22:51
    • Риера сравнил «Спартак» с «Барселоной»
  • 22:37
    • Сезон в Серии C не будет доигран
  • 22:06
    • БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» разошлись миром
    Дайо Упамекано Футбол Дайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?Что из себя представляет защитник? 17/04/2020 в 06:280
  • 16:51
    • Чилич: Теннис одним из последних вернется к нормальной жизни
  • 15:39
    • Агент прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к албанскому вратарю
  • 17:23
    • «Трактор» продлил контракт с нападающим
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие