«Тайбэй Татун» — «Ред Лайонс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китайского Тайбэя по футболу 19 апреля 2020 года

«Тайбэй Татун»
На сегодня «Тайбэй Татун» — на сегодня лидер футбола Китайского Тайбэя. В чемпионате прошлого сезона команда стала чемпионом.
Более того, с тех пор, как первенство получило название Премьер-лиги, только этот клуб становился его победителем. Так происходило три года кряду с 2017 года.
Всего «Тайбэй Татун» был шесть раз лучшим в Китайской Республике.
Тем не менее, коллектив неудачно стартовал в новом сезоне первенства, поскольку в первом туре проиграл историческому конкуренту «Тайпауэру» (2:3).
«Ред Лайонс»
«Ред Лайонс» также представляет собой столицу страны Тайбэй. У клуба молодая история, ведь он был основан только три года назад.
Правда, он существовал и до 2017 года, но на аматорском уровне, появившись в 1983 году.
В качестве профессиональной организации коллектив провел только два сезона в местной Премьер-лиги. В 2018 году он занял шестое место, а в 2019 — восьмое.
В первом туре новой кампании клуб также проиграл — «Хан Юэнь» (0:4).
Прогноз
Букмекеры закономерно считала фаворитом «Тайбэй Татун», коэффициент на победу которого равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 29,00, ничья — в 12,00.
Рекомендуем ставить на то, что «Тайбэй Татун» выиграет, и обе команды забьют за 2,05. 0