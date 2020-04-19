«Тайбэй Татун» — «Ред Лайонс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китайского Тайбэя по футболу 19 апреля 2020 года

В воскресенье, 19 апреля, «Тайбэй Татун» на своем поле примет «Ред Лайонс» в рамках второго тура чемпионата Китайского Тайбэя. Встреча, которая пройдет на 1-тысячном стадионе, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Тайбэй Татун» — «Ред Лайонс».

«Тайбэй Татун»

На сегодня «Тайбэй Татун» — на сегодня лидер футбола Китайского Тайбэя. В чемпионате прошлого сезона команда стала чемпионом.

Более того, с тех пор, как первенство получило название Премьер-лиги, только этот клуб становился его победителем. Так происходило три года кряду с 2017 года.

Всего «Тайбэй Татун» был шесть раз лучшим в Китайской Республике.

Тем не менее, коллектив неудачно стартовал в новом сезоне первенства, поскольку в первом туре проиграл историческому конкуренту «Тайпауэру» (2:3).

«Ред Лайонс»

«Ред Лайонс» также представляет собой столицу страны Тайбэй. У клуба молодая история, ведь он был основан только три года назад.

Правда, он существовал и до 2017 года, но на аматорском уровне, появившись в 1983 году.

В качестве профессиональной организации коллектив провел только два сезона в местной Премьер-лиги. В 2018 году он занял шестое место, а в 2019 — восьмое.

В первом туре новой кампании клуб также проиграл — «Хан Юэнь» (0:4).

Прогноз

Букмекеры закономерно считала фаворитом «Тайбэй Татун», коэффициент на победу которого равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 29,00, ничья — в 12,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Тайбэй Татун» выиграет, и обе команды забьют за 2,05. 0