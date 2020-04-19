«Тайнан Сити» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китайского Тайбэя по футболу 19 апреля 2020 года

В воскресенье, 19 апреля, «Тайнан Сити» на своем поле примет «Тайпауэр» в рамках второго тура чемпионата Китайского Тайбэя. Встреча, которая пройдет на 1-тысячном стадионе, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Тайнан Сити» — «Тайпауэр».

«Тайнан Сити»

«Тайнан Сити» — молодой клуб, поэтому пока что не может похвастать какими-то серьезными достижениями. Его основание состоялось в 2016 году.

Прошлая кампания — пока что самая успешная для команды. По итогам сезона 2019 года коллективу удалось занять четвертую позицию.

Если проследить за его выступлениями за все три года, что существует Премьер-лига Китайской Республики, то виден прогресс «Сити». В 2017 году он занял восьмое место, а в 2018 — пятое.

В первом туре клуб выиграл 4:2 и занимает второе место.

«Тайпауэр»

«Тайпауэр» — исторически лучший клуб Китайского Тайбэя. Его основали еще в 1979 году, и долгое время он назывался «Гаосюн».

За это время ему удалось 14 раз стать чемпионом страны. Тем не менее, за три сезона он ни разу не сумел выиграть Премьер-лигу.

Возможно, в текущей кампании клуб сумеет изменить неприятную тенденцию. Во всяком случае он смог выиграть доминирующего в чемпионате «Татунга» (3:2) и занимает третью строчку.

Прогноз

Букмекеры считает фаворитом «Тайнан Сити», коэффициент на победу которого равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 2,50, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Тайпауэр» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0