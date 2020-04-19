«Хан Юэнь» — «Тайчун Футуро». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китайского Тайбэя по футболу 19 апреля 2020 года

В воскресенье, 19 апреля, «Хан Юэнь» на своем поле примет «Тайчун Футуро» в рамках второго тура чемпионата Китайского Тайбэя. Встреча, которая пройдет на 5-тысячном университетском стадионе, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Хан Юэнь» — «Тайчун Футуро».

«Хан Юэнь»

«Хан Юэнь» — сильный клуб по меркам Китайского Тайбэя, который в прошлом сезоне занял третье место в национальном первенстве.

При этом в Кубке АФК он выступил слишком слабо. Попав в одну группу с северокорейским «25 апреля» и гонконгскими «Китчи» и «Тай По», представители Китайского Тайбэя смогли набрать всего один балл, забив 4 гола и пропустив сразу 18.

Основу состава «Хан Юэня» составляют местные игроки, но есть и несколько легионеров — из США, Нигерии, Японии, Гондураса и Гаити.

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В первом туре нынешнего сезона «Хан Юэнь» на своем поле разгромил «Ред Лайонс» (4:0).

«Тайчун Футуро»

«Тайчун Футуро» — молодой клуб, основанный в 2016 году. В прошлом сезоне он финишировал пятым в местном чемпионате.

Несмотря на существенное отставание от лидеров «Тайчун Футуро» заранее обезопасил себя от вылета, оторвавшись от опасной зоны на 17 очков.

В составе «Тайчун Футуро» преобладают легионеры из Японии, но есть также по одному представителю Франции и Северной Ирландии.

На старте сезона 2020 года «Тайчун Футуро» обыграл «Университет Тайваня» (2:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хан Юэня» — 1.72, победа «Тайчун Футуро» — 3.60, ничья — 4.20.

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Крупная победа «Хан Юэня» в первом туре не должна никого удивлять, ведь «Ред Лайонс» — слабейший коллектив первенства.

Нам кажется, что «Хан Юэню» придется несладко в матче с «Тайчун Футуро», с которым в прошлом сезоне, к слову, он трижды сыграл вничью. Исходя из этого, наш прогноз — «победа гостей с форой +1» за 1.60.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 3,5» за 1.70. Не ждем слишком результативной игры, поскольку команды близки друг к другу по уровню. 0