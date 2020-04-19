«Алтын Асыр» — «Копетдаг Ашхабад». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 19 апреля 2020 года

В воскресенье, 19 апреля, пройдет первый матч после вынужденного перерыва в чемпионате Туркменистана по футболу, в котором «Алтын Асыр» в четвертом туре на своем поле сыграет с «Копетдаг Ашхабад». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Алтын Асыр» — «Копетдаг Ашхабад».

«Алтын Асыр»

«Алтын Асыр», основанный только в 2008 году, последние шесть сезонов (с 2014) подряд становился победителем чемпионата Туркменистана. Также он выиграл три Кубка и два Суперкубка страны.

В минувшем первенстве «золотые» опередили своего ближайшего преследователя на девять пунктов. Всего за 28 встреч они добыли 19 викторий, шесть раз сыграли вничью и трижды проиграли, разница мячей — 67:25.

До момента приостановки этого первенства, которое произошло месяц тому назад, «связисты» успели провести два поединка, набрав в них четыре пункта и идут третьими среди восьми участников.

Начал «Алтын Асыр» этот чемпионат выездной мировой с «Шагадамом» (1:1), а в следующем поединке в родных стенах переиграл «Мерв» со счетом 2:0.

«Копетдаг Ашхабад»

«Копетдаг Ашхабад» — самый известный футбольный клуб в Туркменистане, основаный в 1947 году. Он является шестикратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка.

Прошлое первенство «сине-белые» завершили на четвертой позиции в турнирной таблице, отстав аж на 13 баллов от третьего бронзового места.

В 28 матчах коллектив из Ашхабада добыл 11 выигрышей, столько же встреч проиграл и шесть раз сыграл вничью, разница забитых-пропущенных — 33:37.

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После трех туров этого чемпионата Туркменистана «Копетдаг» с семью очками возглавляет таблицу. На старте розыгрыша он дома сыграл 0:0 с «Энергетиком», а затем обыграл по 1:0 в гостях ФК «Ашхабат» и в родных стенах «Небитчи».

Стоит отметить, что «Алтын Асыр» обыграл «Копетдаг» в последних 16 очных противостояниях. В минувшем сезоне «золотые» выиграли четыре встречи с общим счетом 10:1.

Прогноз на «Алтын Асыр» — «Копетдаг Ашхабад»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Алтын Асыр» предлагают — 1.17.

На викторию «Копетдага» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.55.

Для «Алтын Асыр» «Копетдаг» является очень удобным соперником. По всей видимости, «золотые» вновь победят и сделают это наверняка «всухую». Наш прогноз и ставка: «Алтын Асыр» выиграет и не пропустит. 0