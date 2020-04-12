«Тайбэй Татунг» — «Тайпауер». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 12 апреля 2020 года

В воскресенье, 12 апреля, возьмет старт очередной чемпионат Тайваня по футболу. В первом туре «Тайбэй Татунг» дома сыграет с «Тайпауер». Начало — в 11:00 по мск. Прогноз на «Тайбэй Татунг» — «Тайпауер».

«Тайбэй Татунг»

«Тайбэй Татунг», который был основан еще в 1969 году, выиграл за всю историю только семь титулов чемпиона, три из которых пришлись на последние три сезона.

В 21 поединке минувшего первенства «электроники» уступили лишь в одном из них, 16 встреч выиграли и четыре поединка свели вничью, забили 75 голов, пропустили — 18.

За девять домашних встреч прошлого чемпионата «Татунг» не проиграл ни разу. Шесть игр они выиграли и трижды завершили матч мировым исходом, разница мячей — 29:7.

На данный момент у команды 6-матчевая беспроигрышная серия, где пять из них были выигрышными.

«Тайпауер»

«Тайпауер» становился чемпионом Тайваня 21 раз, но последний свой титул команда из города Гаосюн брала в 2016 году. В прошлом сезоне она финишировала второй, проиграв своему предстоящему противнику три балла.

За 21 встречу первенства «энергетики» проиграли только в двух из них, 15 матчей они победили и четырежды делили очки со своим оппонентом, разница забитых-пропущенных — 47:19.

В гостях в прошлом чемпионате «Тайпауер» выступал неплохо, выиграв шесть матчей при одном поражении, забил в этих играх 15 мячей, пропустил — 8.

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Проиграв последнюю игру прошлого сезона своему предстоящему противнику (0:2), «Тайпауер» тем самым прервал свою 19-матчевую беспроигрышную серию в тайваньском первенстве.

В прошлом сезоне эти коллективы играли между собой трижды. «Тайбэй Татунг» дома выиграл (3:1), на поле «Тайпауер» раз победил (2:0) и раз сыграл вничью (1:1).

Прогноз на «Тайбэй Татунг» — «Тайпауер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тайбэй Татунг» — 2.05, победа «Тайпауер» — 3.00, ничья — 3.80.

Прогнозируем, что действующий чемпион начнет свою защиту титула с победы, даже несмотря на то, что будет играть с серебряным призером. Наш прогноз на этот матч: победа «Тайбэй Татунг». 0