«Халапа» — «Хувентус Манагуа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 30 марта 2020 года

В понедельник, 30 марта, «Халапа» на своем поле примет «Хувентус Манагуа» в рамках 12-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Алехандро Рамос», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Халапа» — «Хувентус Манагуа».

«Халапа»

«Халапа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 15 очков.

В 11 сыгранных турах «желто-зеленые» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Примечательно, что все четыре победы «Халапа» одержала на своем поле, а в еще одном домашнем матче разошлась миром с лидером турнирной таблицы ФК «Манагуа» (1:1).

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Если говорить о поражениях, три в трех встречах из четырех «Халапа» проиграла с минимальной разницей в счете.

«Хувентус Манагуа»

«Хувентус Манагуа» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 13 баллами.

На счету «детей» три победы, четыре ничьи и четыре поражения в 11 сыгранных турах.

В выездных встречах «Хувентус» потерпел три поражение, а в еще двух матчах сыграл вничью с одинаковым счетом 0:0.

На своем поле «дети» играют гораздо лучше. Именно у себя дома они одержали две крупные победы — над «Депортиво Лас Сабанас» (5:0) и «Вальтерем Ферретти» (4:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Халапы» — 2.36, победа «Хувентуса» — 2.75, ничья — 3.50.

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От чемпионата Никарагуа можно ждать любых сюрпризов, но мы будем доверять статистике, которая говорит о том, что «желто-зеленые» не проигрывают на своем поле, даже когда играют против лидера первенства.

В то же время у «детей» имеются проблемы в гостевых встречах, поэтому набрать очки им будет сложно. Наш прогноз — «победа "Халапы" с форой 0» за 1.77.

«Хувентус» мало забивает в гостях, а «Халапа» сама по себе не слишком результативная команда. Исходя из этого, можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.85. 0