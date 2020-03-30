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    Продлит ли «Халапа» беспроигрышную серию на своем поле?

    «Халапа» — «Хувентус Манагуа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 30 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Халапа» — «Хувентус Манагуа»
    Футболисты «Халапы»
    В понедельник, 30 марта, «Халапа» на своем поле примет «Хувентус Манагуа» в рамках 12-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Алехандро Рамос», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Халапа» — «Хувентус Манагуа».

    «Халапа»

    «Халапа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 15 очков.

    В 11 сыгранных турах «желто-зеленые» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    Примечательно, что все четыре победы «Халапа» одержала на своем поле, а в еще одном домашнем матче разошлась миром с лидером турнирной таблицы ФК «Манагуа» (1:1).

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    Если говорить о поражениях, три в трех встречах из четырех «Халапа» проиграла с минимальной разницей в счете.

    «Хувентус Манагуа»

    «Хувентус Манагуа» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 13 баллами.

    На счету «детей» три победы, четыре ничьи и четыре поражения в 11 сыгранных турах.

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    В выездных встречах «Хувентус» потерпел три поражение, а в еще двух матчах сыграл вничью с одинаковым счетом 0:0.

    На своем поле «дети» играют гораздо лучше. Именно у себя дома они одержали две крупные победы — над «Депортиво Лас Сабанас» (5:0) и «Вальтерем Ферретти» (4:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Халапы» — 2.36, победа «Хувентуса» — 2.75, ничья — 3.50.

    Все прогнозы на спорт

    От чемпионата Никарагуа можно ждать любых сюрпризов, но мы будем доверять статистике, которая говорит о том, что «желто-зеленые» не проигрывают на своем поле, даже когда играют против лидера первенства.

    В то же время у «детей» имеются проблемы в гостевых встречах, поэтому набрать очки им будет сложно. Наш прогноз — «победа "Халапы" с форой 0» за 1.77.

    «Хувентус» мало забивает в гостях, а «Халапа» сама по себе не слишком результативная команда. Исходя из этого, можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.85. 0

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    «Халапа» — «Хувентус Манагуа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 30 марта 2020 года. Прогноз на «Халапа» — «Хувентус Манагуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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