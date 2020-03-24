«Магве» — «Янгон». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Мьянмы по футболу 24 марта 2020 года

Во вторник, 24 марта, в 10-м туре чемпионата Мьянмы «Магве» на своем поле сыграет с «Янгоном». Игра начнется в 12:30 по мск. Прогноз на «Магве» — «Янгон».

«Магве»

По итогам девяти туров «Магве» с семью баллами занимает восьмое место из 12 команд в турнирной таблице чемпионата Мьянмы. От опасной зоны команда оторвалась на три пункта.

В текущем первенстве «сине-красные» смогли выиграть лишь одну встречу, переиграв еще в третьем игровом дне на выезде предпоследний сейчас «Саут Мьянма» — 2:1.

В минувшем поединке «Магве» в родных стенах сыграл 1:1 с «Канбавзой», которая идет на четвертой позиции. Этой ничьей была прервана серия из двух поражений.

На своей арене в этом сезоне команда сыграла только две игры, где раз уступила и раз сыграла вничью. В прошлом чемпионате в 11 домашних матчах было добыть пять викторий при четырех поражениях.

«Янгон»

«Янгон» разместился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Мьянмы, имея в своем активе после девяти игр 20 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.

В прошлом туре первенства «трехцветные» на выезде проиграли «Дельта Юнайтед» (0:1). Это фиаско стало для команды первым в этом сезоне, до этого были шесть выигрышей и две мировые.

После той игры янгонцы провели матч в Кубке АФК, где в родных стенах минимально одолели сингапурский «Сенканг Пунгол» со счетом 1:0.

На выезде в этом сезоне «Янгон» дважды победили по 1:0 и раз с таким же результатом проиграл. За весь прошлый чемпионата он проиграл лишь матч.

В прошлом сезоне «Янгон» дважды обыграл «Магве»: 6:1 дома и 3:2 на выезде.

Прогноз на «Магве» — «Янгон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Янгона» предлагают — 1.46.

На викторию «Магве» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.50.

«Янгон» не особо убедительно проводит выездные поединки, поэтому в этой игре предлагаем поставить с форой на хозяев. Наш прогноз и ставка: победа «Магве» с форой (+1,5). 0