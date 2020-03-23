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    Справится ли прошлогодний финалист с новичком А-лиги?

    «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Австралии 23 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»
    «Перт Глори»
    В 24-м туре австралийской А-Лиги «Перт Глори» на своем поле примет «Вестерн Юнайтед». Игра пройдет 23 марта и начнется в 13:30 по мск. Прогноз на «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед».
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    Футбол. Австралия. А-лига 23 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Перт Глори»

    В сезоне 2017/18 команда не добралась до плей-офф, заняв 7 место, после чего провела серьезную трансферную кампанию и в сезоне 18/19 выиграла регулярный чемпионат, но проиграла в финале плей-офф «Сиднею» по пенальти.

    В текущем сезоне «Перт Глори» идет на 5-м месте с 31 очками и еще имеет все шансы выпасть из шестерки, которая выходит в плей-офф.

    В феврале «Глори» успела сыграть в матче азиатской Лиги чемпионов, до того как турнир был приостановлен. Австралийцы на выезде уступили японскому «Токио» (0:1), пропустив на последних минутах.

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    Затем, в рамках чемпионата «Перт Глори» на выезде упустил победу над соседом по турнирной таблице «Брисбен Роар» (1:1), и в гостях проиграл барахтающемуся на дне «Ньюкасл джетс» (1:2).

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    • В марте «Перт Глори» дома уступил идущему на втором месте «Мельбурн Сити» (2:3), проигрывая 0:3 и почти отыгравшись, а в последнем матче разошелся миром с лидирующим «Сиднеем» (0:0).

    «Вестерн Юнайтед»

    Команда из штата Виктория — новичок А-лиги, до этого сезона включавшей в себя 10 команд. В новом сезоне чемпионат расширили до 11, добавив созданный в 2017 году клуб, который лишь в 2018 назвали «Вестерн Юнайтед».

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    • Среди заметных игроков нового клуба выходцы из Серии А Алессандро Диаманти и грек Коне Панайотис, а также албанский бомбардир Бесарт Бериша, который зажигает в Австралии с 2011 года.

    Февраль для новичков лиги выдался не слишком удачным — начали они с выездной ничьей с «Ньюкасл Джетс» (0:0), после чего проиграли идущим в четверке «Брисбену» (0:1 дома) и «Веллингтон Финикс» (0:2 в гостях).

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    В марте дела у команды пошли получше — «ВЮ» дома разгромил замыкающий таблицу «Сентрал Кост Мэринерс» (6:2), а потом на выезде расправился с соседом по таблице «Аделаида Юнайтед» (5:1).

    В итоге «Вестерн Юнайтед» с 27 очками замыкает шестерку, претендующую на плей-офф, но легко может выпасть из нее.

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    Команды встречались в ноябре прошлого года, сыграв вничью 1:1 на поле «Вестерн Юнайтед».

    Прогноз и ставки

    На победу «Перт Глори» букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничейный результат в основное время — 4,10, а на победу «Вестерн Юнайтед» — 5,20.

    «ВЮ» справляется с аутсайдерами, но с командами группы лидеров, особенно на выезде, им приходится сложно. Прогнозируем, что «Перт Глори» не проиграет, а скорее всего и одержит победу.

    Матч может быть довольно результативным и забить имеют шансы обе команды. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,62 и «Обе забьют» за 1,72. 0

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    «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Австралии 23 марта 2020 года. Прогноз на «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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