«Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Австралии 23 марта 2020 года

В 24-м туре австралийской А-Лиги «Перт Глори» на своем поле примет «Вестерн Юнайтед». Игра пройдет 23 марта и начнется в 13:30 по мск. Прогноз на «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед».

«Перт Глори»

В сезоне 2017/18 команда не добралась до плей-офф, заняв 7 место, после чего провела серьезную трансферную кампанию и в сезоне 18/19 выиграла регулярный чемпионат, но проиграла в финале плей-офф «Сиднею» по пенальти.

В текущем сезоне «Перт Глори» идет на 5-м месте с 31 очками и еще имеет все шансы выпасть из шестерки, которая выходит в плей-офф.

В феврале «Глори» успела сыграть в матче азиатской Лиги чемпионов, до того как турнир был приостановлен. Австралийцы на выезде уступили японскому «Токио» (0:1), пропустив на последних минутах.

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Затем, в рамках чемпионата «Перт Глори» на выезде упустил победу над соседом по турнирной таблице «Брисбен Роар» (1:1), и в гостях проиграл барахтающемуся на дне «Ньюкасл джетс» (1:2).

В марте «Перт Глори» дома уступил идущему на втором месте «Мельбурн Сити» (2:3), проигрывая 0:3 и почти отыгравшись, а в последнем матче разошелся миром с лидирующим «Сиднеем» (0:0).

«Вестерн Юнайтед»

Команда из штата Виктория — новичок А-лиги, до этого сезона включавшей в себя 10 команд. В новом сезоне чемпионат расширили до 11, добавив созданный в 2017 году клуб, который лишь в 2018 назвали «Вестерн Юнайтед».

Среди заметных игроков нового клуба выходцы из Серии А Алессандро Диаманти и грек Коне Панайотис, а также албанский бомбардир Бесарт Бериша, который зажигает в Австралии с 2011 года.

Февраль для новичков лиги выдался не слишком удачным — начали они с выездной ничьей с «Ньюкасл Джетс» (0:0), после чего проиграли идущим в четверке «Брисбену» (0:1 дома) и «Веллингтон Финикс» (0:2 в гостях).

В марте дела у команды пошли получше — «ВЮ» дома разгромил замыкающий таблицу «Сентрал Кост Мэринерс» (6:2), а потом на выезде расправился с соседом по таблице «Аделаида Юнайтед» (5:1).

В итоге «Вестерн Юнайтед» с 27 очками замыкает шестерку, претендующую на плей-офф, но легко может выпасть из нее.

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Команды встречались в ноябре прошлого года, сыграв вничью 1:1 на поле «Вестерн Юнайтед».

Прогноз и ставки

На победу «Перт Глори» букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничейный результат в основное время — 4,10, а на победу «Вестерн Юнайтед» — 5,20.

«ВЮ» справляется с аутсайдерами, но с командами группы лидеров, особенно на выезде, им приходится сложно. Прогнозируем, что «Перт Глори» не проиграет, а скорее всего и одержит победу.

Матч может быть довольно результативным и забить имеют шансы обе команды. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,62 и «Обе забьют» за 1,72. 0