«Дирианген» — «Окоталь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 22 марта 2020 года

В десятом туре чемпионата Никарагуа «Дирианген» на своем поле сыграет с «Окоталем». Встреча, которая состоится 22 марта, начнется в 04:00 по мск. Прогноз на «Дирианген» — «Окоталь».

«Дирианген»

По итогам девяти туров «Дирианген» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 20 баллов, опережая своих преследователей на 1 и 2 балла соответственно.

С учетом всех турниров у «черно-белых» 11-матчевая беспроигрышная серия, где десять из них были выигрышными. В первенстве за этот период они победили в шести встречах, пропустив за весь отрезок всего лишь один гол.

В прошлом туре «индейцы» в гостях переиграли 1:0 9-й «Реал Мадрис», а неделей ранее одолели на своей территории 2:0 3-й «Реал Эстели».

Пять домашних поединков этого чемпионата принесли «Дириангену» три виктории при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных — 6:2.

«Окоталь»

«Окоталь» с девятью очками перед стартом десятого тура чемпионата Никарагуа находится на восьмой строчке из десяти команд. От зоны плей-офф клуб отстает на два балла.

В минувшем игровом дне «сине-желтые» на своей арены обыграли 1:0 6-ю «Чинандегу», тем самым прервав 4-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где было две мировые и два поражения.

Непосредственно в первенстве в этот период команда дома сыграла 0:0 с соседом по таблице «Ювентусом» из Манагуа и уступила в гостях 1:2 4-му «Уолтер Феррети».

Четыре выездных поединка этого чемпионата принесли «Окоталь» только один балл, забить удалось лишь один гол, а пропустили в свои аж девять.

В первом круге текущего первенства команды на поле «Окоталя» сыграли 0:0, в прошлом сезоне «Дирианген» в гостях выиграл 2:1, а в родных стенах было 0:0.

Прогноз на «Дирианген» — «Окоталь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дириангена» предлагают — 1.38.

На викторию «Окоталя» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.20.

Прогнозируем, что лидер первенства на своем поле убедительно переиграет команду из нижней части таблицы, которая к тому же не очень хорошо играет на выезде. 0