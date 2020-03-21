«Вестерн Сидней» — «Сидней». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч 24 тура A-лиги 21 марта 2020 года

В 24 туре австралийской лиги А «Вестер Сидней» сыграет с клубом «Сидней» на стадионе «Банкуэст Стэдиум». Начало встречи в 11:30 по мск. Прогноз на «Вестерн Сидней» — «Сидней».

«Вестерн Сидней»

Команда занимает 8 место из 11, имея в активе 25 очков. Чтобы попасть в зону плей-офф, хозяевам нужно побеждать, поскольку отрыв от шестого «Вестерн Юнайтед» всего два пункта.

«Вестерн Сидней» не смог выиграть в двух последних турах чемпионата. Коллектив проиграл «Брисбен Роар» 3:1 и сыграл вничью с «Мельбурн Сити» 1:1.

28 февраля команда с минимальным счетом обыграла «Сидней», а семью днями ранее разгромила «Аделаиду Юнайтед» (5:2).

Отметим, что разгром «Аделаиды» стал первой победой в семи последних домашних выступлениях.

«Сидней»

«Сидней» располагается на первой строчке первенства с 47 очками. При этом ближайший преследователь отстает на 7 пунктов. В 19 играх турнира команда одержала 15 побед и всего дважды терпела поражение. Коллектив имеет лучший результат по пропущенным голам — 15 мячей.

Клуб выиграл 3 из 5 последних поединков. В прошлый раз была ничья с «Перт Глори» (0:0). Ранее команда обыграла «Мельбурн Виктори» со счетом 1:4. Единственное поражение за этот период нанес «Вестерн Сидней» (0:1).

«Сидней» выиграл 4 выездных матча подряд. В трех последних коллектив забивал не менее трех мячей.

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Беспроигрышная серия в гостях составляет 7 матчей — 6 побед и одна ничья.

Прогноз

Гости, несмотря на поражение в прошлом матче, являются фаворитами. Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.35 на хозяев и 2.11 на лидера чемпионата. Ничья оценена коэффом 3.55.

Примечательно, что «Вестерн Сидней» выиграл две последние встречи, а беспроигрышная серия составляет 3 поединка. Тем не менее в гостях у «Уондерерс» лидер первенства не проигрывал в 4 из 5 матчей.

Считаем, что гости прервут серию поражений в очных встречах. Прогноз — фора 2 (0) за 1.55. 0