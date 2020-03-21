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    Прервет ли «Сидней» серию поражений в матчах с «Уондерерс»?

    «Вестерн Сидней» — «Сидней». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч 24 тура A-лиги 21 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Вестерн Сидней» — «Сидней»
    Игроки «Сиднея»
    В 24 туре австралийской лиги А «Вестер Сидней» сыграет с клубом «Сидней» на стадионе «Банкуэст Стэдиум». Начало встречи в 11:30 по мск. Прогноз на «Вестерн Сидней» — «Сидней».

    «Вестерн Сидней»

    Команда занимает 8 место из 11, имея в активе 25 очков. Чтобы попасть в зону плей-офф, хозяевам нужно побеждать, поскольку отрыв от шестого «Вестерн Юнайтед» всего два пункта.

    «Вестерн Сидней» не смог выиграть в двух последних турах чемпионата. Коллектив проиграл «Брисбен Роар» 3:1 и сыграл вничью с «Мельбурн Сити» 1:1.

    28 февраля команда с минимальным счетом обыграла «Сидней», а семью днями ранее разгромила «Аделаиду Юнайтед» (5:2).

    Отметим, что разгром «Аделаиды» стал первой победой в семи последних домашних выступлениях.

    «Сидней»

    «Сидней» располагается на первой строчке первенства с 47 очками. При этом ближайший преследователь отстает на 7 пунктов. В 19 играх турнира команда одержала 15 побед и всего дважды терпела поражение. Коллектив имеет лучший результат по пропущенным голам — 15 мячей.

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    • Клуб выиграл 3 из 5 последних поединков. В прошлый раз была ничья с «Перт Глори» (0:0). Ранее команда обыграла «Мельбурн Виктори» со счетом 1:4. Единственное поражение за этот период нанес «Вестерн Сидней» (0:1).

    «Сидней» выиграл 4 выездных матча подряд. В трех последних коллектив забивал не менее трех мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная серия в гостях составляет 7 матчей — 6 побед и одна ничья.

    Прогноз

    Гости, несмотря на поражение в прошлом матче, являются фаворитами. Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.35 на хозяев и 2.11 на лидера чемпионата. Ничья оценена коэффом 3.55.

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    Примечательно, что «Вестерн Сидней» выиграл две последние встречи, а беспроигрышная серия составляет 3 поединка. Тем не менее в гостях у «Уондерерс» лидер первенства не проигрывал в 4 из 5 матчей.

    Считаем, что гости прервут серию поражений в очных встречах. Прогноз — фора 2 (0) за 1.55. 0

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    «Вестерн Сидней» — «Сидней». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч 24 тура A-лиги 21 марта 2020 года. Прогноз на «Вестерн Сидней» — «Сидней». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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