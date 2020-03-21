«Сивасспор» — «Денизлиспор». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Суперлиги Турции 21 марта 2020 года

21 марта состоится матч 27 тура турецкой Суперлиги между «Сивасспором» и «Денизлиспором». Поединок пройдет на стадионе «Йени 4 Эйлюль». Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Сивасспор» — «Денизлиспор».

«Сивасспор»

Команда занимает 4 место в турнирной таблице. Она набрала 49 очков в 26 играх. Также стоит отметить, что «Сивасспор» находится в тройке лидеров чемпионата по количеству забитых голов (47).

«Сивасспор» проиграл в прошлом туре «Антальяспору» со счетом 1:0. Со счетом 2:2 завершилась встреча с «Галатасараем».

Последнюю победу хозяева одержали 1 марта над «Анкарагюджю» (0:3). В конце февраля коллектив обыграл дома «Аланияспор» со счетом 1:0.

Добавим, что клуб не проигрывает дома на протяжении семи встреч с учетом Кубка Турции.

«Денизлиспор»

«Денизлиспор» занимает 10 место в лиге. Команда набрала 31 очко в 26 матчах. При этом команда потерпела 11 поражений и выиграла 8 раз за весь прошедший отрезок сезона Суперлиги.

В трех играх турнира коллектив не уступал. Он выиграл у «Йени Малатьяспора» 2:0 и обыграл «Генчлербирлиги» со счетом 1:0. Между этими результатами команда провела боевой поединок с «Фенербахче» (2:2).

Все прогнозы на футбол

Если говорить о вступлениях в гостях, то «Денизлиспор» не побеждает на чужом поле уже 6 матчей подряд, из нх 5 в чемпионате — 3 ничьи и 2 поражения.

Прогноз и ставки

1.53 и 6.40 — коэффициенты на победу одной и другой команды. На ничью предлагают коэффициент 4.00.

В нынешнем сезон «Сивасспор» уже обыгрывал соперника. Счет тогда составил 0:2 в пользу хозяев. Ну а в целом «храбрые» побеждали в двух последних очных противостояниях.

Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.97. В обороне у хозяев и гостей не все так хорошо, так что ставка должна сыграть. 0