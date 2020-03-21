КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед СалахОт Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов Европы Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу»Спорт vs коронавирус. Хроника 19 марта Объявление о закрытии на «Альянц-Арене» в МюнхенеСпорт vs коронавирус. Хроника 18 марта
  • 01:07
    • Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов
  • 01:01
    • Прядкин: Решение одно — чемпионат надо доиграть
  • 21:23
    • Де Брюйне — игрок сезона в АПЛ
  • 17:51
    • СМИ: РПЛ могут приостановить до середины мая
  • 17:16
    • Три английских клуба интересуются нападающим ЦСКА
  • 17:00
    • Чеферин назвал «фейком» слухи о досрочных титулах для лидеров лиг
  • 16:47
    • ФФККР отменила все соревнования
    Все новости спорта

    Будут ли голы в матче «Сивасспора» и «Денизлиспора»?

    «Сивасспор» — «Денизлиспор». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Суперлиги Турции 21 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Сивасспор» — «Денизлиспор»
    Игроки «Сивасспора»
    21 марта состоится матч 27 тура турецкой Суперлиги между «Сивасспором» и «Денизлиспором». Поединок пройдет на стадионе «Йени 4 Эйлюль». Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Сивасспор» — «Денизлиспор».

    «Сивасспор»

    Команда занимает 4 место в турнирной таблице. Она набрала 49 очков в 26 играх. Также стоит отметить, что «Сивасспор» находится в тройке лидеров чемпионата по количеству забитых голов (47).

    «Сивасспор» проиграл в прошлом туре «Антальяспору» со счетом 1:0. Со счетом 2:2 завершилась встреча с «Галатасараем».

    Последнюю победу хозяева одержали 1 марта над «Анкарагюджю» (0:3). В конце февраля коллектив обыграл дома «Аланияспор» со счетом 1:0.

    Добавим, что клуб не проигрывает дома на протяжении семи встреч с учетом Кубка Турции.

    «Денизлиспор»

    «Денизлиспор» занимает 10 место в лиге. Команда набрала 31 очко в 26 матчах. При этом команда потерпела 11 поражений и выиграла 8 раз за весь прошедший отрезок сезона Суперлиги.

  • Невоспетые герои чемпионских команд АПЛ
  • Все теневые герои команд-победителей чемпионата Англии за последние 19 лет
  • 17/03/2020

    • В трех играх турнира коллектив не уступал. Он выиграл у «Йени Малатьяспора» 2:0 и обыграл «Генчлербирлиги» со счетом 1:0. Между этими результатами команда провела боевой поединок с «Фенербахче» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Если говорить о вступлениях в гостях, то «Денизлиспор» не побеждает на чужом поле уже 6 матчей подряд, из нх 5 в чемпионате — 3 ничьи и 2 поражения.

    Прогноз и ставки

    1.53 и 6.40 — коэффициенты на победу одной и другой команды. На ничью предлагают коэффициент 4.00.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В нынешнем сезон «Сивасспор» уже обыгрывал соперника. Счет тогда составил 0:2 в пользу хозяев. Ну а в целом «храбрые» побеждали в двух последних очных противостояниях.

    Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.97. В обороне у хозяев и гостей не все так хорошо, так что ставка должна сыграть. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ювентус» победил «Интер» перед остановкой сезона
  • Серия А показала пример во время коронавируса
    • 03:32 16/03/2020     Фернандиньо
  • Невоспетые герои чемпионских команд АПЛ
    • 18:20 17/03/2020     «Сочи» — «Краснодар»
  • Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»
    • 20:26 15/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сивасспор» — «Денизлиспор». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Суперлиги Турции 21 марта 2020 года. Прогноз на «Сивасспор» — «Денизлиспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Путь Роберто Фирмино: от скромного бродяги до звезды «Энфилда»В Бразилии недооценивают форварда «Ливерпуля», но в своем родном городе он — герой Вчера в 14:200
  • 00:42
    • «Кальяри» возобновит тренировки 23 марта
  • 01:52
    • Президент Ла Лиги: Планируется, что сезон в Европе будут возобновлен в середине мая
  • 01:43
    • Прядкин: Мы решили, что переносить матчи в другие регионы неправильно
    «Лацио» Индзаги — главный неудачник остановки сезона Серии А Футбол Серия А: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 07:030
  • Экспресс дня

  • Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 01:24
    • Куртинайтис: Все в «Химках» очень хотят доиграть этот сезон до конца
  • 00:43
    • Быков: Играть ЧМ-2020 при пустых трибунах — пир во время чумы
  • 00:31
    • «Ювентус» заинтересовался защитником «Милана»
    Евро-2020 Футбол Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на годВсе подробности переноса чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса 17/03/2020 в 22:190
  • 00:27
    • Бах: Приоритет МОК в вопросе Токио-2020 — здоровье спортсменов
  • 00:13
    • Оздоев: Приостановка РПЛ — правильное решение, такое нельзя пускать на самотек
  • 22:40
    • В Италии и Испании хотят отсрочить завершение турниров
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие