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    «Торпедо-БелАЗ» снова не сможет обыграть «Шахтер»?

    «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 19 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ»
    Юрий Вернидуб
    В стартовом туре белорусской Высшей лиги «Шахтер» Солигорск примет «Торпедо-БелАЗ». Команды проведут встречу 19 марта и начнут в 19:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ».

    «Шахтер»

    Сезон команда начала с поражения в Суперкубке страны. «Шахтер» играл с «Динамо» Брест, уступив со счетом 2:0.

    После этого коллектив играл с «Торпедо-БелАЗ» в Кубке Белоруссии. В обеих встречах хозяева были сильнее соперника. В первой игре «горняки» одолели «белазистов» со счетом 0:1. Во втором случае клуб отпраздновал еще одну «сухую» победу (2:0).

    В прошлом сезоне клуб занял третье место, набрав 65 очков. «Кроты» смогли квалифицироваться в Лигу Европы. Тогда в 30 матчах команда одержала 15 побед и 5 раз уступала.

    На протяжении пяти сезонов подряд «Шахтер» не заканчивает турнир ниже третьей строчки.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Гости начали с двух поражений, не забив ни одного мяча. Так что старт у «жодинцев» не удался.

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    • «Торпедо-БелАЗ» провел в прошлом месяце шесть товарищеских встреч, выиграв только в двух из них. При этом команда проиграла в трех случаях.

    Что касается прошлого сезона, то по его итогам «автозаводцы» заняли шестое место с 45 очками. Турнир они завершили тремя поражениями подряд.

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    «Торпедо-БелАЗ», в отличие от соперника, пять лет подряд заканчивал турнир не выше пятой строчки.

    Прогноз и ставка

    «Шахтер» на старте сезона уже показал, что он сильнее «автозаводцев». Так что высока вероятность повторения сценария двух прошлых игр.

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    Того же мнения и букмекеры, которые дают следующие коэффициенты: 1.45 на хозяев и 7.60 на гостей. На ничью дают 4.30.

    Со своей стороны предлагаем вариант для ставки «1Х и ТМ 2.5». В обоих встречах между этими командами забивалось меньше трех голов. Коэффициент — 1.89. 0

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    «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 19 марта 2020 года. Прогноз на «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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