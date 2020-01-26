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    Кто выиграет баскско-каталонское противостояние?

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»
    «Сосьедад» — фаворит матча
    В 1/16 финала Кубка Короля «Реал Сосьедад» на своей арене примет «Эспаньол». Игра, которая состоится 22 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» начал борьбу в Кубке Испании с 1/64 финала. Таким образом, команда провела уже две стадии Копа дель Рей.

    В первом для себя раунде коллектив разгромил на выезде «Бессериль Кампос» (8:0). После этого ему удалось оказаться сильнее «Сеуты» (4:0) в гостях же.

    Клуб с 31 очком идет на шестом месте Примере. Результат мог быть лучше, но сан-себастьянцы проиграли два предыдущих матча.

    «Эспаньол»

    Каталонцы также прошли уже две стадии турнира. В 1/64 финала Кубка Короля «Эспаньол» разобрался с «Льейдой» (2:0), а в 1/32 — с «Рейесом» (2:0).

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    Коллектив из Барселоны имеет в своем активе 14 баллов. Из-за этого он занимает последнюю, 20 строчку в таблице чемпионата Испании.

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    • Тем не менее, похоже, что дела «Попугаев» улучшаются, поскольку они выиграли два предыдущих матча кряду. Сперва был поединок прошлой стадии кубка, после чего случилась победа над «Вильярреалом» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья в основное время — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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