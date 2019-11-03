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    Поднимется ли «Витесс» в зону Лиги чемпионов?

    «Эммен» — «Витесс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Голландии 3 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Эммен» — «Витесс»
    «Витесс» идет на четвертом месте
    В 12-м туре голландской Эредивизии «Эммен» в одноименном городе примет «Витесс». Встреча, которая состоятся 3 ноября, начнется в 14:15 по мск. Прогноз на «Эммен» — «Витесс».

    «Эммен»

    По итогам 11-ти туров Эредивизии «Эммен» занимает на 13-й позиции. В активе команды 10 очков, что в одном балле от зоны вылета.

    Коллектив одержал три победы, свел один матч вничью и проиграл в семи поединках. Его оборона — четвертая с конца по надежности.

    В девяти предыдущих матчах подопечные Дика Люккьена одержали две победы. В двух прошлых турах клуба потерпел поражения.

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    «Витесс»

    «Витесс» по итогам 11 туров голландского чемпионата расположился на четвертой позиции, имея на своем счету 23 очков. От первого «Аякса» он отстает на девять баллов.

    В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки в четырех матчах.

    Недавно у дружины Слуцкого 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2), «Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

    Она закончилась поражением от «Ден Хаага» (0:2). В семи домашних матчах текущей Эредивизии «желто-черные» выиграли в пяти из них при двух поражениях.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев оценивается в 4,0, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

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