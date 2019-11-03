«Эммен» — «Витесс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Голландии 3 ноября 2019 года

В 12-м туре голландской Эредивизии «Эммен» в одноименном городе примет «Витесс». Встреча, которая состоятся 3 ноября, начнется в 14:15 по мск. Прогноз на «Эммен» — «Витесс».

«Эммен»

По итогам 11-ти туров Эредивизии «Эммен» занимает на 13-й позиции. В активе команды 10 очков, что в одном балле от зоны вылета.

Коллектив одержал три победы, свел один матч вничью и проиграл в семи поединках. Его оборона — четвертая с конца по надежности.

В девяти предыдущих матчах подопечные Дика Люккьена одержали две победы. В двух прошлых турах клуба потерпел поражения.

«Витесс»

«Витесс» по итогам 11 туров голландского чемпионата расположился на четвертой позиции, имея на своем счету 23 очков. От первого «Аякса» он отстает на девять баллов.

В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки в четырех матчах.

Недавно у дружины Слуцкого 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2), «Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

Она закончилась поражением от «Ден Хаага» (0:2). В семи домашних матчах текущей Эредивизии «желто-черные» выиграли в пяти из них при двух поражениях.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев оценивается в 4,0, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0