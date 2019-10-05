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    «Витесс» — «Утрехт»: ожидаем голов от обеих команд

    «Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года

    Прогноз на «Витесс» — «Утрехт»
    Брайн Линссен
    В девятом туре голландской Эредивизии «Витесс» в Арнеме примет «Утрехт». Встреча, которая состоятся 5 октября, начнется в 20:45 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Утрехт».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 3.80
  • 2
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    «Витесс»

    «Витесс» по итогам восьми туров голландского чемпионата расположился на четвертой позиции, имея на своем счету 17 очков. От лидера он отстает на три балла.

    В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы проиграли один раз, уступив со счетом 0:5 в гостях ПСВ, пропустив все голы от одного игрока — Малена.

    После того поражения дружина Слуцкого дважды выиграла, поочередно переиграв «Фортуну Ситтард» (4:2) дома и в гостях «Ваалвейк» (2:1) в последнем туре.

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    На своей территории «желто-черные» в этой Эредивизии теряли очки только раз, кода на старте сезона сыграли вничью с «Аяксом» (2:2), остальные три игры они выиграли.

    «Утрехт»

    «Утрехт» расположился вслед за своим предстоящим противником, имея в своей копилке на три балла меньше.

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    Уже как три матча подряд в голландском первенстве «красно-бело-синие» не знают горечи поражений, выиграв за этот период в двух из них при одном ничейном результате.

    Виктории состоялись в домашних поединках над «Эмменом» (3:1) и «Виллем II» (2:0) в последнем игровом дне, ничья пришлась на выездную встречу с «Херенвеном» (1:1).

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  • 11/09/2019

    • В четырех выездных поединках текущего чемпионата Голландии «Утрехт» по разу выиграл и проиграл, а также дважды сыграл вничью, забивая в каждом из этих матчей.

    В прошлом сезоне в Арнеме победу праздновал «Утрехт» со счетом 2:0, а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Витесс» — «Утрехт»

    В поединке соседей по турнирной таблице, которые к тому же редко уходят с поля без забитых мячей, мы ждем результативных действий от обеих команд. 0

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    «Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года. Прогноз на «Витесс» — «Утрехт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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