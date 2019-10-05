«Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года

В девятом туре голландской Эредивизии «Витесс» в Арнеме примет «Утрехт». Встреча, которая состоятся 5 октября, начнется в 20:45 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Утрехт».

«Витесс»

«Витесс» по итогам восьми туров голландского чемпионата расположился на четвертой позиции, имея на своем счету 17 очков. От лидера он отстает на три балла.

В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы проиграли один раз, уступив со счетом 0:5 в гостях ПСВ, пропустив все голы от одного игрока — Малена.

После того поражения дружина Слуцкого дважды выиграла, поочередно переиграв «Фортуну Ситтард» (4:2) дома и в гостях «Ваалвейк» (2:1) в последнем туре.

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На своей территории «желто-черные» в этой Эредивизии теряли очки только раз, кода на старте сезона сыграли вничью с «Аяксом» (2:2), остальные три игры они выиграли.

«Утрехт»

«Утрехт» расположился вслед за своим предстоящим противником, имея в своей копилке на три балла меньше.

Уже как три матча подряд в голландском первенстве «красно-бело-синие» не знают горечи поражений, выиграв за этот период в двух из них при одном ничейном результате.

Виктории состоялись в домашних поединках над «Эмменом» (3:1) и «Виллем II» (2:0) в последнем игровом дне, ничья пришлась на выездную встречу с «Херенвеном» (1:1).

В четырех выездных поединках текущего чемпионата Голландии «Утрехт» по разу выиграл и проиграл, а также дважды сыграл вничью, забивая в каждом из этих матчей.

В прошлом сезоне в Арнеме победу праздновал «Утрехт» со счетом 2:0, а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз на «Витесс» — «Утрехт»

В поединке соседей по турнирной таблице, которые к тому же редко уходят с поля без забитых мячей, мы ждем результативных действий от обеих команд. 0