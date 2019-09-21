«Витесс» — «Фортуна» Ситтард. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Голландии 21 сентября 2019 года

В седьмом туре голландской Эредивизии «Витесс» 21 сентября на «ГелреДом» сыграет с «Фортуной» Ситтард. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Фортуна» Ситтард.

«Витесс»

Команда Леонида Слуцкого провела в текущей Эредивизии шесть встреч, набрав в них 11 баллов и на данный момент занимает четвертое место, проигрывая на два очка лидеру «Аяксу».

В новом сезоне «черно-желтые» потерпели только одно поражение, выиграв три встречи при двух ничейных результатах.

Начали арнемцы этот чемпионат с почетной ничей с «Аяксом» (2:2). Затем поочередно одолели «Виллем II» (2:0) и «Зволле» (3:0).

В четвертом туре поделили очки с «Хераклесом» (1:1), а в пятом обыграли дома «АЗ Алкмаар» — 2:1. Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата они были разбиты ПСВ — 0:5.

«Фортуна» Ситтард

Подопечные Сьйорса Улте провели пять матчей в нынешнем сезоне голландского чемпионата. В их активе только два очка — команда еще ни разу не побеждала.

Такой неутешительный результат оставляет ее в зоне вылета. «Фортуна» занимает предпоследнее с конца место в турнирной таблице — 17-е.

Как только стартовало текущее первенство, клуб чередует поражения с ничьими. Примечательно, что обе мировые завершились 1:1, а две неудачи из трех — с результатом 2:3 (еще одна — 0:4).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0