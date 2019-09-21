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    Как «Витесс» Слуцкого отреагирует на разгром от ПСВ?

    «Витесс» — «Фортуна» Ситтард. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Голландии 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол России
    Прогноз на «Витесс» — «Фортуна» Ситтард
    «Витесс» идет на 4-м месте
    В седьмом туре голландской Эредивизии «Витесс» 21 сентября на «ГелреДом» сыграет с «Фортуной» Ситтард. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Фортуна» Ситтард.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Витесс»

    Команда Леонида Слуцкого провела в текущей Эредивизии шесть встреч, набрав в них 11 баллов и на данный момент занимает четвертое место, проигрывая на два очка лидеру «Аяксу».

    В новом сезоне «черно-желтые» потерпели только одно поражение, выиграв три встречи при двух ничейных результатах.

    Начали арнемцы этот чемпионат с почетной ничей с «Аяксом» (2:2). Затем поочередно одолели «Виллем II» (2:0) и «Зволле» (3:0).

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    В четвертом туре поделили очки с «Хераклесом» (1:1), а в пятом обыграли дома «АЗ Алкмаар» — 2:1. Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата они были разбиты ПСВ — 0:5.

    «Фортуна» Ситтард

    Подопечные Сьйорса Улте провели пять матчей в нынешнем сезоне голландского чемпионата. В их активе только два очка — команда еще ни разу не побеждала.

    Такой неутешительный результат оставляет ее в зоне вылета. «Фортуна» занимает предпоследнее с конца место в турнирной таблице — 17-е.

    Как только стартовало текущее первенство, клуб чередует поражения с ничьими. Примечательно, что обе мировые завершились 1:1, а две неудачи из трех — с результатом 2:3 (еще одна — 0:4).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0

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    «Витесс» — «Фортуна» Ситтард. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Голландии 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Витесс» — «Фортуна» Ситтард. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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