«Шахтер» Караганда — «Астана». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Казахстана 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, карагандинский «Шахтер» в 21-м туре казахской Премьер-лиги сыграет на своем поле с «Астаной». Матч начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Шахтер» Караганда — «Астана».

«Шахтер» Караганда

После 20-ти туров чемпионата Казахстана «Шахтер» идет на седьмой позиции среди 12-ти команд, имея на своем счету 27 очков.

Гостевым поражением от «Жетысу» (0:2) в предыдущем туре казахского первенства, «горняки» т.с. прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

Но в этом удачном периоде «красно-черные» победили только в двух встречах при четырех ничейных результатах.

В девяти домашних поединках текущего сезона КПЛ «Шахтер» выиграл в пяти из них, один раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:5.

«Астана»

«Астана» по итогам 20-ти сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу казахской Премьер-лиги, заработав в этих играх 41 очко и опережает второй «Тобол» на два балла.

В связи с участие в еврокубках «желто-синие» провели в прошлом месяце только две встречи в чемпионате страны, которые обе выиграли.

На евроарене команда из Нур-Султана сыграла четыре встречи. Начали играть в Лиге чемпионов, где были выбиты румынским «Клужем» — 1:0 и 1:3.

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Переместившись в Лигу Европы «Астана» переиграла «Санта-Колому». В первом поединке в Андорре была ничья 0:0, а в Казахстане хозяева выиграли со счетом 4:1 и теперь сыграют с мальтийской «Валлеттой».

Девять гостевых встреч текущего розыгрыша КПЛ принесли «Астане» пять викторий, две ничьи и два поражения, разница мячей — 15:6.

В прошлом сезоне «Шахтер» дважды обыграл «Астану»: 3:1 — дома и 2:1 — в гостях.

Прогноз на «Шахтер» Караганда — «Астана»

«Астана» накануне провела непростой поединок в Лиги Европы, забив решающие голы в последней 15-минутке. Не уверенны, что у «желто-синих» хватит сил на победу и против карагандинцев. Ставим на непроигрыш хозяев. 0