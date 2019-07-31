АИК — «Марибор». Прогноз (2.17) на проход в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 31 июля 2019 года

В среду, 31 июля, в рамках ответного поединка 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов «АИК» примет «Марибор». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на АИК — «Марибор».

АИК

Прошлогодний чемпион Швеции начал выступление в Лиги Чемпионов с первого квалификационного раунда, в котором одолели армянский клуб «Аван-академия» (4:3) по сумме двух встреч. Стоит отметить, что в первом матче, на выезде, АИК уступил новоиспеченному сопернику (2:1).

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Чемпионат Швеции находится в самом разгаре. На данный момент хозяева располагаются на втором месте, уступая по дополнительным показателям «Мальмё». В последних 11 матчах родного первенства АИК одержал 9 побед и дважды сыграл вничью.

«Марибор»

Словенский клуб также начал свой пусть в Лиге Чемпионов с первого квалификационного раунда. На этой стадии «Марибор» без проблем переиграл исландский клуб «Валюр» (5:0) по сумме двух встреч.

Чемпионат Словении взял свой старт совсем недавно, и гости поединка стартовали крайне неудачно. Прошлогодний чемпион дважды сыграл в ничью и однажды проиграл. Разница забитых и пропущенных мячей — 2:3.

Прогноз

Первый матч в Словении завершился победой «Марибора» (2:1), гол на выезде дает некоторое преимущество «АИКу» в повторном поединке на своем поле. «Марибор» неудачно провел старт родного чемпионата, команда явно еще не обрела свои лучшие кондиции.

АИК, напротив, находится в тонусе, ведь чемпионат страны в самом разгаре, как и очередная гонка за чемпионство. Гол на выезде плюс поддержка родной торсиды должны помочь «АИКу» пройти дальше.

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