АИК — «Марибор». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля 2019 года

В среду, 31 июля, в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов шведский АИК на своей арене примет словенский «Марибор». Начало встречи — 20:00 по мск. Прогноз на АИК — «Марибор».

АИК

Чемпион Швеции проиграл в Словении «Марибору» со счетом 1:2 в первом поединке. Также АИК и на предыдущей стадии отбора ЛЧ в первом матча уступил с таким же результатом.

В противостоянии с армянским «Араратом» шведы сначала проиграли в гостях (1:2), но в ответной встрече смогли добыть победу с нужным счетом (3:1) и прошли дальше.

Стоит отметить, что стокгольмский клуб за последнее время уступал только на евроарене, а во внутреннем чемпионате АИК выиграл четыре последние игры при этом не пропустив в них.

После этой удачной серии стокгольмцы ликвидировали отставание от «Мальме». И теперь после 18 туров команды делят между собой 1-2 место, имея по 38 очков.

«Марибор»

«Марибор» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов только побеждал. Помимо победы над шведами, словенцы также добыли две виктории на первом этапе квалификации.

В противостоянии с исландским «Валюром» «фиолетовые» сперва одолели оппонента в гостях со счетом 3:0, а в ответке забили на гол меньше. Итог — 5:0.

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А вот на внутренней арене «фиалки» выступают не особо удачно, добыв всего два очка в трех встречах и находятся на предпоследнем месте в чемпионате Словении.

Прогноз на АИК — «Марибор»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АИКав основное время предлагают — 2.00.

На викторию «Марибора» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.35.

Проход: АИКа — 2.33; «Марибора» — 1.66.

Словенский чемпион более удачнее выступает на евроарене, чем его оппонент. Прогнозируем, что «Марибор», даже несмотря на пропущенный дома гол, добудет необходимый результат в Швеции и пройдет дальше.

Также в этом поединке, как мы считаем, будет забит не один мяч. 0