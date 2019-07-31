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    Удержит ли «Марибор» свою фору?

    АИК — «Марибор». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на АИК — «Марибор»
    Фрагмент матча в Мариборе
    В среду, 31 июля, в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов шведский АИК на своей арене примет словенский «Марибор». Начало встречи — 20:00 по мск. Прогноз на АИК — «Марибор».

    АИК

    Чемпион Швеции проиграл в Словении «Марибору» со счетом 1:2 в первом поединке. Также АИК и на предыдущей стадии отбора ЛЧ в первом матча уступил с таким же результатом.

    В противостоянии с армянским «Араратом» шведы сначала проиграли в гостях (1:2), но в ответной встрече смогли добыть победу с нужным счетом (3:1) и прошли дальше.

    Стоит отметить, что стокгольмский клуб за последнее время уступал только на евроарене, а во внутреннем чемпионате АИК выиграл четыре последние игры при этом не пропустив в них.

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    • После этой удачной серии стокгольмцы ликвидировали отставание от «Мальме». И теперь после 18 туров команды делят между собой 1-2 место, имея по 38 очков.

    «Марибор»

    «Марибор» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов только побеждал. Помимо победы над шведами, словенцы также добыли две виктории на первом этапе квалификации.

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    В противостоянии с исландским «Валюром» «фиолетовые» сперва одолели оппонента в гостях со счетом 3:0, а в ответке забили на гол меньше. Итог — 5:0.

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    А вот на внутренней арене «фиалки» выступают не особо удачно, добыв всего два очка в трех встречах и находятся на предпоследнем месте в чемпионате Словении.

    Прогноз на АИК — «Марибор»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АИКав основное время предлагают — 2.00.

    На викторию «Марибора» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.35.

    Проход: АИКа — 2.33; «Марибора» — 1.66.

    Словенский чемпион более удачнее выступает на евроарене, чем его оппонент. Прогнозируем, что «Марибор», даже несмотря на пропущенный дома гол, добудет необходимый результат в Швеции и пройдет дальше.

    Также в этом поединке, как мы считаем, будет забит не один мяч. 0

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    АИК — «Марибор». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля 2019 года. Прогноз на АИК — «Марибор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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