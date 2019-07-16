«ХБ Торсхавн» — «ХИК Хельсинки». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 16 июля 2019 года

Во вторник, 16 июля, в ответном поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов финский ХИК отправится в гости к фарерскому «ХБ Торсхавну». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «ХИК Хельсинки».

«ХБ Торсхавн»

Первый поединок финского и фарерского чемпионов, который прошел в Хельсинки, принес разгромную победу чемпиону Финляндии со счетом 3:0. Гостей не спасло даже удаление у хозяев по истечении трети поединка.

«ХБ Торсхавн» до этого не брал участия в еврокубках в двух сезонах подряд. Но и в своем последнем участие в 2016 году в квалификации Лиги Европы фарерцы прекратили борьбу на первом же этапе, проиграв эстонской «Левадии» (0:2 и 1:1).

«Красно-черные» только один раз в своей еврокубковой истории проходили хотя бы один раунд. В сезоне 2014/15 23-кратный чемпион Фарерских островов прошел гибралтарский «Линкольн» (5:2 и 1:1).

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В текущем чемпионате Фарер «ХБ Торсхавн» с 30 очками после 15 матчей разместился на пятом месте, отставая от лидера «НСИ Рунавик» на пять баллов.

«ХИК Хельсинки»

«ХИК Хельсинки» — самый успешный финский клуб в евротурнирах. На счету хельсинцев имеются выступления на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В последние своих выступлениях в Европе «сине-белые» всегда проходили первые раунды. В прошлой еврокомпании ХИК в первом раунде отбора в двух встречах переиграл чемпиона Фарерских островов «Викингуром» (3:1 и 2:1).

Но на следующем этапе самого престижного еврокубка «клуб» был выбит белорусским БАТЭ (0:0 и 1:2), а отправившись в Лигу Европы финны без шансов были повержены словенской «Олимпией» — 1:4 и 0:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 16 матчей в этом чемпионата Финляндии «ХИК Хельсинки» набрал 25 очков и разместился на третьей позиции в турнирной таблице, уступая первому «Ильвесу», у которого на три игры меньше, три балла.

Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «ХИК Хельсинки»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ХИК Хельсенки» в основное время предлагают — 1.75.

На викторию «ХБ Торсхавна» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.75.

Проход: «ХБ Торсхавна» — 25.00.

Прогнозируем, что чемпион Финляндии и в ответном поединке обыграет чемпиона Фарер, т.с. пополнив клубный рейтинг своей страны одним баллом. 0