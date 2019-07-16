«Црвена Звезда» — «Судува». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 16 июля 2019 года

За право пройти в четвертьфинал квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Белграде будут сражаться «Црвена Звезда» и «Судува». Команды выступят на стадионе «Райко Митич». Старт поединка в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Судува».

«Црвена Звезда»

Чемпион Сербии очень тяжело входит в новый сезон. Предсезонные сборы у команды прошли не очень ярко. «Црвена Звезда» сыграла вничью с «ЧФР Клужем» и «Аполлоном» с одинаковым счетом 1:1.

Вслед за этими результатами последовало поражение от «Зенита» 0:1 и единственная победа за 6 последних матчей над клубом «Линц» (1:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом сезоне «белградцы» сумели пройти в групповой этап. Кстати, с клубом «Судува» они также встречались, только на стадии 1/4 финала (3:0 и 2:0).

Примечательно, что «звездаши» не смогли выиграть в 10 из 11 последних матчей Лиги чемпионов. Но в целом «красно-белые» имеют больше опыта выступлений в еврокубках.

«Судува»

«Судува» уже давно начала свой сезон. По результатам 17 туров чемпионата Литвы команда занимает первое место. За 21 официальный поединок гости проиграли всего 3 раза, одержав при этом 17 побед.

Важно отметить, что в Лиге чемпионов у клуба затяжная «сухая» серия. Четвертый поединок кряду «Судува» не может забить.

За последние 10 лет Suvalkiečiai не проходили в основную стадию Лиги Европы или Лиги чемпионов. Да и вообще для «бело-красных» это всего лишь второе участие в ЛЧ. В прошлый раз команда вылетела на стадии второго квалификационного раунда.

Прогноз

1.16 и 1.65 — совершенно справедливо хозяева считаются фаворитами. На ничью букмекеры поставили 7.00.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» очень редко проигрывала на родном стадионе. Учитывая опыт команды, да и тот факт, что однажды она уже оставляла позади данного соперника, вероятность успеха «белградцев» очень высока и в этот раз.

Мы считаем, что дома «красно-белые» «Судуву» не отпустят. Прогноз — «Црвена Звезда» победит и не пропустит за 1.68. 0