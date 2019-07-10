«Валюр» — «Марибор». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

В среду, 10 июля, чемпион Исландии «Валюр» в первом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с победителем словенского первенства «Марибором». Начало игры — 23:00 по мск. Прогноз на «Валюр» — «Марибор».

«Валюр»

«Валюр» выигрывал исландское первенств два года подряд, доведя свое количество высших наград на внутренней арене до 22-х.

В сезоне 2017/18 «кречеты» смогли пройти один раунд в Лиги чемпионов, одолев латвийский «Вентспилс» (1:0 и 0:0), но затем дважды проиграли словенской «Домжале»: 1:2 дома и 2:3 на выезде.

В минувшем евросезоне «красно-синие» в чемпионской лиге сразу же были выбиты норвежским «Русенборгом» (1:0 и 1:3), а на просторах Лиги Европы смогли сначала пройти клуб из Андорры, но затем прекратили свой европейский путь уступив молдавскому «Шерифу» (2:1 и 0:1).

После первого круга текущего чемпионата Исландии «Валюр» разместился на пятой строке в турнирной таблице, уступая лидеру первенства аж 13 очков.

«Марибор»

«Марибор» на внутреннем первенстве не знает себе равных. Он выиграл чемпионат Словении в последних восьми случаях из 11-ти, а всего на его счету 15-ть золотых наград.

На евроарене «фиолетовые» также выступают довольно-таки неплохо. Еще два года тому назад они пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но правда заняли там последнее место с тремя ничьими.

В минувшем сезоне 15-кратный чемпион Словении преодолел два раунда отбора в Лиге Европы, но не третье этапе был повержен шотландским «Рейнджерсом» (0:0 и 1:3) и прекратил борьбу за трофей.

Чемпионат Словении еще не стартовал, и поэтому, «фиалки» проводили товарищеские поединки, в которых чаше проигрывали (в одном из них «Ахмату» со счетом 2:3).

Прогноз на «Валюр» — «Марибор»

Прогнозируем, что в первом матче чемпионов Исландии и Словении зрители не увидят голевой феерии. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5. 0