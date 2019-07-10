ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 2-8 июля Мексика в 11-й раз выиграла Золотой кубокМексика — король КОНКАКАФ Рафаэль НадальУимблдон. Вылет Барти и Квитовой, уверенные победы Надаля, Федерера и Джоковича
  • 11:58
    • У ПСЖ нет предложений по Неймару
  • 11:28
    • Трансфер Яниса Хаджи в «Ман Сити» сорвался из-за «Жироны»
  • 11:13
    • Терри претендует на пост наставника «Ньюкасла»
  • 10:58
    • Балотелли может вернуться в АПЛ
  • 10:43
    • Игуаин не хочет покидать «Ювентус»
  • 10:28
    • Де Лигт не перейдет в ПСЖ
  • 10:14
    • «Краснодар» представил новую форму
    Все новости спорта

    В Рейкьявике будет малорезультативно

    «Валюр» — «Марибор». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Валюр» — «Марибор»
    Футболист «Валюра»
    В среду, 10 июля, чемпион Исландии «Валюр» в первом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с победителем словенского первенства «Марибором». Начало игры — 23:00 по мск. Прогноз на «Валюр» — «Марибор».

    «Валюр»

    «Валюр» выигрывал исландское первенств два года подряд, доведя свое количество высших наград на внутренней арене до 22-х.

    В сезоне 2017/18 «кречеты» смогли пройти один раунд в Лиги чемпионов, одолев латвийский «Вентспилс» (1:0 и 0:0), но затем дважды проиграли словенской «Домжале»: 1:2 дома и 2:3 на выезде.

    В минувшем евросезоне «красно-синие» в чемпионской лиге сразу же были выбиты норвежским «Русенборгом» (1:0 и 1:3), а на просторах Лиги Европы смогли сначала пройти клуб из Андорры, но затем прекратили свой европейский путь уступив молдавскому «Шерифу» (2:1 и 0:1).

  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
  • Где окажется Погба, кто выиграет борьбу за хавбека «Реала», кому нужен скандальный форвард «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • После первого круга текущего чемпионата Исландии «Валюр» разместился на пятой строке в турнирной таблице, уступая лидеру первенства аж 13 очков.

    «Марибор»

    «Марибор» на внутреннем первенстве не знает себе равных. Он выиграл чемпионат Словении в последних восьми случаях из 11-ти, а всего на его счету 15-ть золотых наград.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    На евроарене «фиолетовые» также выступают довольно-таки неплохо. Еще два года тому назад они пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но правда заняли там последнее место с тремя ничьими.

    В минувшем сезоне 15-кратный чемпион Словении преодолел два раунда отбора в Лиге Европы, но не третье этапе был повержен шотландским «Рейнджерсом» (0:0 и 1:3) и прекратил борьбу за трофей.

    Чемпионат Словении еще не стартовал, и поэтому, «фиалки» проводили товарищеские поединки, в которых чаше проигрывали (в одном из них «Ахмату» со счетом 2:3).

    Прогноз на «Валюр» — «Марибор»

    Прогнозируем, что в первом матче чемпионов Исландии и Словении зрители не увидят голевой феерии. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Элисон Риске
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астана — ЧФР Клуж
  • Сегодня в 16:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — АИК
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ХИК Хельсинки — ХБ Торсхавн
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Рейнджерс
  • Сегодня в 19:00
    •  4.77
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Сараево — Селтик
  • Сегодня в 20:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Судува — Црвена Звезда
  • Сегодня в 21:00
    •  1.30
  • Прогноз на матч Партизан Тирана — Карабах
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сенегал — Бенин
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шериф — Сабуртало
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч БАТЭ — Пяст
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Завтра в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Сутьеска
  • Завтра в 21:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрий Семин с Суперкубком
  • «Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук
    • 00:57 07/07/2019     Джиджи Буффон
  • Буффон и «Ювентус»: последний забег за Лигой чемпионов
    • 03:23 06/07/2019     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
    • Вчера в 20:14
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Валюр» — «Марибор». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года. Прогноз на «Валюр» — «Марибор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Тоже интересно
    Маркиньос Футбол Справились и без Неймара. Бразилия выиграла Кубок Америки на родной землеВ финале подопечные Тите расправились с командой Перу Вчера в 14:520
  • 08:59
    • Федерер установил рекорд по победам на турнире «Большого шлема»
  • 08:28
    • «Сампдория» готовит аренду игрока «Зенита» с правом выкупа
  • 08:12
    • «МЮ» хочет расстаться с экс-защитником «Спартака»
    Фреска с изображением Мохамеда Салаха Футбол Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мираФорвард «Ливерпуля» не забывает о месте, в котором родился и вырос 07/07/2019 в 21:210
  • Экспресс дня

  • Как стартуют в еврокубках шотландские гранды?
  • 4.77
    •
  • 11:44
    • «Финикс» подписал Рикки Рубио
  • 08:46
    • «Адмирал» усилился шведским защитником
  • 00:55
    • Тунис по пенальти одолел Гану и вышел в четвертьфинал Кубка Африки
    Лионель Месси Футбол Удаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохойАргентинцы сумели завоевать бронзовые медали Кубка Америки, но все обсуждали не результат, а скандал с удалениями 07/07/2019 в 13:020
  • 00:46
    • Каземиро прокомментировал поведение Месси на Копа Америка
  • 00:19
    • Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
  • 20:53
    • Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие