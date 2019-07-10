«Партизан» Тирана — «Карабах». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

В среду, 10 июля, в первом матче квалификации Лиги чемпионов албанский «Партизан» на своем поле сыграет с азербайджанским «Карабахом». Начало матча — 18:30 по Москве. Прогноз на «Партизан» Тирана — «Карабах».

«Партизан» Тирана

«Партизан» с большим отрывом стали чемпионами Албании, опередив прошлогоднего победителя «Кукеси» на 11-ть очков.

«Красные быки» брали участие в последних четырех еврокубковых розыгрышах — три раза в Лиге Европы и один раз в Лиге чемпионов (из-за дисквалификации «Скендербеу»).

За весь этот период клуб из Тираны смог выбить только одного соперника. На первом этапе отбора в Лиге чемпионов албанцы прошли венгерский «Ференцварош» по пенальти (оба матча по 1:1).

В прошлом сезоне «партизаны» были выбиты на первом этапе отбора Лиги Европы словенским «Марибором» — 0:1 и 0:2.

«Карабах»

«Карабах» шестой раз кряду и седьмой в истории стал чемпионом Азербайджана. В минувшем первенстве он опередил ближайшего преследователя на восемь баллов.

«Скакуны» вот уже как пять сезонов добирались до группового раунда — четыре раза в Лиге Европы и один раз в Лиге чемпионов (два года тому назад).

Прошлый сезон «черно-белые» начали в Лиге чемпионов, но не пробились в групповой этап, уступив место белорусскому БАТЭ (0:1 и 1:1).

После поражения от белорусов «Карабах» отправился в групповой раунд Лиги Европы, где в одной компании с английским «Арсеналом», португальским «Спортингом» и украинской «Ворсклой» занял последнее место, победив в одной игре при пяти поражениях.

В прошлом сезоне в розыгрыше ЛЧ на втором отборочном раунде чемпион Азербайджана играл с чемпионом Албании («Кукеси»). Дома «Карабах» выиграл — 3:0, в гостях — 0:0.

Прогноз на «Партизан» Тирана — «Карабах»

Азербайджанцы явно сильнее своего визави, но играть в Албании всегда тяжело. Поэтому, на победу рассчитывать особо не приходится, а вот не проиграть «скакунам» явно по силам. Предлагаем поставить на Х2 и ТМ 2,5. 0