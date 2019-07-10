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    Начнет ли успешно «Карабах» свой еврокубковый сезон?

    «Партизан» Тирана — «Карабах». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Партизан» Тирана — «Карабах»
    Ричард Алмейда
    В среду, 10 июля, в первом матче квалификации Лиги чемпионов албанский «Партизан» на своем поле сыграет с азербайджанским «Карабахом». Начало матча — 18:30 по Москве. Прогноз на «Партизан» Тирана — «Карабах».

    «Партизан» Тирана

    «Партизан» с большим отрывом стали чемпионами Албании, опередив прошлогоднего победителя «Кукеси» на 11-ть очков.

    «Красные быки» брали участие в последних четырех еврокубковых розыгрышах — три раза в Лиге Европы и один раз в Лиге чемпионов (из-за дисквалификации «Скендербеу»).

    За весь этот период клуб из Тираны смог выбить только одного соперника. На первом этапе отбора в Лиге чемпионов албанцы прошли венгерский «Ференцварош» по пенальти (оба матча по 1:1).

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    • В прошлом сезоне «партизаны» были выбиты на первом этапе отбора Лиги Европы словенским «Марибором» — 0:1 и 0:2.

    «Карабах»

    «Карабах» шестой раз кряду и седьмой в истории стал чемпионом Азербайджана. В минувшем первенстве он опередил ближайшего преследователя на восемь баллов.

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    «Скакуны» вот уже как пять сезонов добирались до группового раунда — четыре раза в Лиге Европы и один раз в Лиге чемпионов (два года тому назад).

    Прошлый сезон «черно-белые» начали в Лиге чемпионов, но не пробились в групповой этап, уступив место белорусскому БАТЭ (0:1 и 1:1).

    После поражения от белорусов «Карабах» отправился в групповой раунд Лиги Европы, где в одной компании с английским «Арсеналом», португальским «Спортингом» и украинской «Ворсклой» занял последнее место, победив в одной игре при пяти поражениях.

    В прошлом сезоне в розыгрыше ЛЧ на втором отборочном раунде чемпион Азербайджана играл с чемпионом Албании («Кукеси»). Дома «Карабах» выиграл — 3:0, в гостях — 0:0.

    Прогноз на «Партизан» Тирана — «Карабах»

    Азербайджанцы явно сильнее своего визави, но играть в Албании всегда тяжело. Поэтому, на победу рассчитывать особо не приходится, а вот не проиграть «скакунам» явно по силам. Предлагаем поставить на Х2 и ТМ 2,5. 0

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    «Партизан» Тирана — «Карабах». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года. Прогноз на «Партизан» Тирана — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.30
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