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    Как «Рига» съездит в Ирландию?

    «Дандолк» — «Рига». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года.

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Дандолк» — «Рига»
    Дандолк — фаворит дуэли
    В среду, 10 июля, «Дандолк» в первом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет «Ригой». Начало игры — 21:45 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «Рига».

    «Дандолк»

    По итогам минувшего сезона «Дандолк» стал чемпионом Ирландии. Команда набрала 87 очков после 36-ти туров и опередила ближайшего преследователя «Корк Сити» на 10 баллов.

    Это был 13-й чемпионский титул для местного гранда, который является рекордсменом по показателю побед в местной Премьер-лиге. Всего же в Ирландии только «Шемрок Роверс» был чемпионом чаще — 17 титулов.

    Велики шансы коллектива стать чемпионом и в сезоне-2019, где после 24-х туров у него отрыв в шесть пунктов от того же «Шемрока».

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    Во время своего предыдущего выступления в Лиге чемпионов клуб в 2017 году уступил в первом же отборочном раунде «Русенборгу» с общим счетом 2:3.

    «Рига»

    В минувшем сезоне «Рига» впервые завоевала титул чемпиона Латвии. Ни один другой клуб из местной Премьер-лиги не сумел помешать ей выиграть свое первое золото в истории после выхода в элиту в 2015 году.

    Ближайший преследователь «Вентспилс» отстал от команды на четыре очка. По итогам текущего сезона она имеет хорошие шансы снова стать лучшей, лидируя после 19-ти туров с отрывом в четыре балла.

    Разумеется, выступление в Лиге чемпионов будет первым для столичного коллектива. В предыдущих шести поединках кряду, которые пришлись на чемпионат Латвии, он потерпел одно поражение.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Дандолк» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    «Дандолк» — «Рига». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года.. Прогноз на «Дандолк» — «Рига». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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