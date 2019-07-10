«Дандолк» — «Рига». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

В среду, 10 июля, в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ирландский «Дандолк» дома сразится с латвийской «Ригой». Начало встречи — в 21:45 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «Рига».

«Дандолк»

«Дандолк» доминирует в последнее время в Ирландии, выиграв четыре из пяти чемпионств за последние годы.

И на евроарене «белые лилии» добились наивысшего результата для своей страны — пробились в групповой турнир еврокубка, выйдя в сезоне 2016/17 в группу Лиги Европы.

Но в последних своих двух евросезонах ирландцы преодолели всего лишь одного соперника. В позапрошлом году их выбил норвежский «Русенборг» (1:1 и 1:2 ОТ) в Лиге чемпионов.

А в прошлом сезоне они начали с победы в двухматчевой дуэли с эстонской «Левадией» (2:1 и 1:0) в первом раунде отбора Лиги Европы, но затем уступили дорогу кипрской АЕК Ларнаке — 0:0 и 0:4.

После 24 туров в текущем чемпионате Ирландии «Дандолк» идет на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

«Рига»

ФК «Рига» был основан только в 2015 году, и успел провести в высшей лиге Латвии всего лишь три сезона, выиграв золотые награды в прошлом году.

«Львы» за годы своего существования только один раз брали участие в европейских клубных турнирах.

Это произошло в прошлом евророзыгрыше, где латыши на аналогичной стадии Лиги Европы по пенальти проиграли ЦСКА София из Болгарии (оба матча по 1:0).

В текущем чемпионате Латвии «Рига» после 19 туров разместилась на первой позиции, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре балла.

Прогноз на «Дандолк» — «Рига»

На своем поле чемпион Ирландии с командами своего уровня играет почти без поражений, но не особо результативно. Прогнозируем, что и в этом поединке будет такой же результат. 0