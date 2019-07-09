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    Сможет ли «Црвена Звезда» снова обыграть чемпиона Литвы?

    «Судува» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Судува» — «Црвена Звезда»
    Деян Йовелич
    Во вторник, 9 июля, в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов литовская «Судува» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «Судува» — «Црвена Звезда».

    «Судува»

    «Судува», выиграв минувшее первенство Литвы, только второй раз в своей истории завоевала золотые награды.

    Клуб из Мариямполе неплохо выступил в последних двух евросезонах, оба раза останавливаясь в шаге от группового раунда Лиги Европы.

    Два года тому назад литовский коллектив выбил троих соперников в ЛЕ, но был обыгран болгарским «Лудогорцем» в раунде плей-офф — 0:0 и 0:2.

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    • В прошлом еврокубковом сезоне «Судува» начала в Лиге чемпионов, но проиграв там предстоящему сопернику (0:2 и 0:3), переместилась в ЛЕ, где сначала прошли одного соперника, но в последнем раунде отбора уступили шотландскому «Селтику» — 1:1 и 0:3.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» на внутренней арене ведет борьбу за чемпионство только с соседями «Партизаном», опередив его в последних двух розыгрышах.

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    Минувший евросезон был очень удачным для «звездашей», в котором они смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

    Сначала «красно-синие» преодолели четыре раунда отбора, одолев на последнем этапе квалификации крепкий «РБ Зальцбург» из Австрии (0:0 — дома и 2:2 — в гостях).

    На групповом этапе белградцы в одной компании с ПСЖ, «Наполи» и «Ливерпулем» заняли последнее место, но смогли заработать четыре очка. Сыграли с итальянцами дома 0:0, а также переиграли на своей арене будущего победителя турнира «Ливерпуль» — 2:0.

    Прогноз на «Судува» — «Црвена Звезда»

    Чемпионат Литвы сейчас идет в самом разгаре, а сербское первенство еще не стартовало. Но даже несмотря на это белградцы должны победить, как они это сделали и в прошлом году. 0

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    «Судува» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года. Прогноз на «Судува» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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