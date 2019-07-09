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    Чемпион Финляндии снова одолеет чемпиона Фарер

    «ХИК Хельсинки» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «ХИК Хельсинки» — «ХБ Торсхавн»
    Футболисты ХИКа
    Во вторник, 9 июля, чемпион Финляндии ХИК в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с победителем фарерского первенства «ХБ Торсхавном». Начало матча — 19:00 по мск. Прогноз на «ХИК Хельсинки» — «ХБ Торсхавн».

    «ХИК Хельсинки»

    Выиграв чемпионат Финляндии в прошлом году, Хельсинкский футбольный клуб стал 29 раз победителем своей страны, являясь рекордсменом по этому показателю на внутренней арене.

    «Сине-белые» являются постоянными участниками еврокубков, и даже добирались до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    В последние годы ХИК всегда проходил первые раунды на европейской арене. В минувшем сезоне «клуб» также играл с чемпионом Фарерских островов «Викингуром», который одолел в двух встречах (3:1 и 2:1).

    Но затем был выбит белорусским БАТЭ (0:0 и 1:2), переместившись в Лигу Европы финны без шансов были повержены словенской «Олимпией» — 1:4 и 0:3.

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    • В текущем розыгрыше чемпионата Финляндии столичный коллектив идет на второй позиции. Накануне он нанес гостевое поражение восьмой команде лиги — 2:0.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» также является рекордсменом по чемпионским титула в своей стране, на счету столичной команды числится 23 титула.

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    «Черно-красные» пропускали два предыдущих еврокубковых сезона. В своем последнем появлении в 2016 году в квалификации Лиги Европы они были выбиты эстонской «Левадией» (0:2 и 1:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    За всю свою еврокубковую историю клуб из столицы Фарер проходил хотя бы один раунд всего лишь в одном случае, в сезоне 2014/15 он выбил гибралтарский «Линкольн» (5:2 и 1:1).

    В чемпионате Фарерских остовов «ХБ Торсхавн» после 15 матчей идет на пятом месте, уступая лидеру пять очков. На данный момент у ХБ 4-матчевая выигрышная серия в фарерской лиге.

    Прогноз на «ХИК Хельсинки» — «ХБ Торсхавн»

    Прогнозируем, что финский чемпион, который всегда в последних розыгрышах проходил первый раунд, на своем поле одолеет фарерского с разницей в несколько мячей. 0

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    «ХИК Хельсинки» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года. Прогноз на «ХИК Хельсинки» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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