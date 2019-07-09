«Астана» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

Во вторник, 9 июля, чемпион Казахстана «Астана» в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов примет чемпиона Румынии «ЧФР Клуж». Начало матча — 16:00 по Москве. Прогноз на «Астана» — «ЧФР Клуж».

«Астана»

Клуб из города Нур-Султан неизменно в последних четырех сезонах выступал на групповых стадиях еврокубков — один раз в Лиге чемпионов и трижды в Лиге Европы.

В сезоне 2017/17 «Астана» даже смогла преодолеть групповой раунд, заняв в компании с израильским «Маккаби», чешской «Славией» и испанским «Вильярреалом» второе место. Но уже на первой стадии плей-офф казахи уступили португальскому «Спортингу» — 1:3 и 3:3.

Прошлый сезон «желто-голубые» тоже начали в Лиге чемпионов, где преодолели три отборочных раунда, но были остановлены хорватским «Динамо» (0:2 и 0:1), после чего отправились на просторы Лиги Европы.

Победив в раунде плей-офф кипрский АПОЭЛ казахская команда пробилась на групповой этап, в котором с украинским «Динамо», французски «Ренном» и чешским «Яблонецем» с восемью очками финишировала на третьем месте.

В текущем чемпионате Казахстана «Астана» идет на первом месте, но опережает второй «Тобол», который имеет на две игры меньше, только по дополнительным показателям.

«ЧФР Клуж»

5-кратный чемпион Румынии последний раз играл в главном кубковом соревновании Европы в минувшем сезоне, где споткнулись на первом же сопернике.

На втором отборочном раунде «Клуж» проиграл чемпиону Швеции «Мальме» (0:1 и 1:1) и отправился в Лигу Европы.

Сначала румынский коллектив без проблем разобрался с представителем Армении «Алешкертом» (5:0 и 2:0), но на следующем этапе сенсационно был выбит люксембуржским «Дюделанжем» (2:3 и 0:2).

Прогноз на «Астана» — «ЧФР Клуж»

Чемпион Казахстана намного опытнее своего предстоящего соперника, который не очень часто появляется на евроарене.

Прогнозируем, что «Астана», как минимум, не проиграет, и ждать много забитых мячей тоже не приходится. 0