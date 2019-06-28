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    «Ферроникели» выиграет мини-турнир предварительного раунда ЛЧ

    «Ферроникели» — «Санта-Колома». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 28 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Ферроникели» — «Санта-Колома»
    Футболисты «Ферроникели»
    В пятницу, 28 июня, в финальном поединке предварительного раунда Лиги чемпионов хозяева мини-турнира клуб из Косова «Ферроникели» сразится с «Санта-Коломой» из Андорры. Начало встречи — 21:45 по мск. Прогноз на «Ферроникели» — «Санта-Колома».

    «Ферроникели»

    Чемпион Косова минувшего сезона в полуфинальном поединке мини-турнира предварительного раунда Лиги чемпионов одолел гибралтарский «Линкольн Ред Импс» со счетом 1:0.

    В дебютном еврокубковом поединке для «Ферроникели», клуб из города Глоговац отличился уже на третей минуте игры и смог удержать минимальный перевес.

    Победой над чемпионом Гибралтара «зелено-белые» продлили свою победную серию с учетом всех турниров до десять встреч кряду, где девять матчей пришлись на чемпионат и Кубок Косова.

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    «Санта-Колома»

    «Санта-Колома» на предыдущей стадии мини-турнира выбила «Тре Пенне» из Сан-Марино, одолев своего оппонента со счетом 1:0, забив в середине второго тайма.

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    Этот успех стал вторым для «бело-синие» в Лиге чемпионов за всю историю из девяти случаев. В сезоне 2014/15 12-кратный чемпион Андорры выбил армянский «Бананц» (1:0 и 2:3).

    В прошлом розыгрыше ЛЧ на полуфинальной стадии предвариловки «Санта-Колома» проиграла косовской «Дрите» (0:2), а переместившись в Лигу Европы была выбита исландским «Валюром» (1:0 и 0:3).

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    За все еврокубковые компанию «Санта-Колома» провела 34 поединка, выиграв в четырех из них при таком же количестве ничьих и 26 поражений.

    Прогноз на «Ферроникели» — «Санта-Колома»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение чемпиону Косова. На победу «Ферроникели» в основное время предлагают — 1.44.

    На викторию «Санта-Коломы» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.30.

    Проход: «Ферроникели» — 1.20; «Санта-Коломы» — 4.30.

    Прогнозируем, что чемпион Косова выйдет в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, обыграв чемпиона Андорры еще по итогам основного времени с разницей в несколько мячей. 0

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    «Ферроникели» — «Санта-Колома». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 28 июня 2019 года. Прогноз на «Ферроникели» — «Санта-Колома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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