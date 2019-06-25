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    Кто окажется сильнее в противостоянии чемпионов Андорры и Сан-Марино?

    «Тре Пенне» — «Санта Колома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 25 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Тре Пенне» — «Санта Колома»
    «Санта Колома»
    Во вторник, 25 июня, в полуфинальном поединке предварительного раунда Лиги чемпионов сыграют «Тре Пенне» из Сан-Марино и андоррская «Санта-Колома». Встреча чемпионов этих стран, которая пройдет в Косово, начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Тре Пенне» — «Санта Колома».

    «Тре Пенне»

    4-кратный чемпион Сан-Марино возьмет свой четвертый старт в самом престижном еврокубке континента. Все три предыдущие попытки были для «бело-голубых» неудачными.

    В своем первом розыгрыше ЛЧ сезона 2012/13 «Тре Пенне» был разгромлен в двух встречах «Дюделанжем» из Люксембурга (0:4 и 0:7). В следующем сезоне уступил дорогу армянскому «Шираку» (1:0 и 0:3), а в 2016 году был выбит ТНС из Уэльса (0:3 и 1:2).

    Последнее свое появление столичного клуба в еврокубках пришлось на сезон 2017/18, в котором он в рамках Лиги Европы в первом квалификационном раунде был разбит македонскими «Работничками» (0:6 и 0:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Всего на евроарене «Тре Пенне» провел 12 матчей, где только раз победил при 11-ти поражениях, при разнице мячей — 6:48.

    «Санта Колома»

    Для чемпиона Андорры минувшего сезона это участие в Лиге чемпионов станет уже девятым по счету. И только в одном случае «бело-синие» смогли пройти одного соперника.

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    Это произошло в сезоне 2014/15, когда их жертвой стал армянский «Бананц» (1:0 и 2:3), но уже на следующем этапе их выбил исландский «Брейдаблик» (0:0 и 0:4).

    В прошлом сезоне 10-кратный чемпион Андорры на аналогичной стадии ЛЧ был выбит «Дритой» из Косово (0:2), затем попав в Лигу Европы «Санта Колома» уступила дорогу исландскому «Валюру» (1:0 и 0:3).

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    Всего на евроарене «Санта Колома» провела 33 поединка, добившись в них трех побед, четырех ничьих и 26-ть поражений.

    Прогноз на «Тре Пенне» — «Санта Колома»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение чемпиону Андорры. На победу «Санта Коломы» предлагают — 2.00.

    На победу «Тре Пенне» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.30.

    Проход: «Санта Колома» — 1.55; «Тре Пенне» — 2.90.

    Так как на этой стадии предусмотрен только один поединок, предлагаем поставить на проход чемпиона Андорры, который успешнее выступает на евроарене, чем чемпион Сан-Марино. 0

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    «Тре Пенне» — «Санта Колома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 25 июня 2019 года. Прогноз на «Тре Пенне» — «Санта Колома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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