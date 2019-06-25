«Ферроникели» — «Линкольн Ред Импс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 25 июня 2019 года

Во вторник, 25 июня, в полуфинальном поединке предварительного раунда Лиги чемпионов хозяева мини-турнра клуб из Косова «Ферроникели» сыграет с гибралтарским «Линкольном Ред Импс». Начало игры — 21:45 по мск. Прогноз на «Ферроникели» — «Линкольн Ред Импс».

«Ферроникели»

Команды из Косова впервые приняли участие в клубных турнирах УЕФА в сезоне-2017/18. В том розыгрыше оба косовских клуба проиграли все игры.

В следующем сезоне команды из частично признаной балканской страны выступили намного удачнее. Чемпион «Дрита» стал победителем предварительного мини-турнира ЛЧ, одолев в финале как раз «Линкольн Ред Импс» (4:1 ОТ). Но уже в следующем раунде был выбит шведским «Мальме» (0:3 и 0:2).

Что касается «Ферроникели» — то это абсолютный дебютант еврокубковых соревнований. Но клуб из города Глоговац на внутренней арене уже успел выиграть три чемпионских титула и дважды стать победителем Кубка Косова.

На финише минувшего сезона «черные тигры» победили в девяти встречах кряду, выиграли золотые медали косовского первенства и переиграли в финале кубкового турнира «Трепче 89» — 5:1.

«Линкольн Ред Импс»

24-кратный чемпион Гибралтара возьмет свой девятый старт на еврокубковой арене. В трех случаях «красные черти» смогли преодолеть один этап розыгрыша.

Среди поверженных команд числятся «Санта Колома» из Андорры (0:0 и 2:1), эстонская «Флора» (2:0 и 1:2), а также «Ла Фиорита» из Сан-Марино, которую они одолели на аналогичной стадии в прошлой Лиге чемпионов — 2:0, после чего в финале мини-турнира проиграли косовской «Дрите» (1:4 ОТ).

Также в актив «красно-черным» можно внести домашнюю победу над шотландским «Селтиком» (1:0) в ЛЧ-2016/17 (на выезде проиграли 0:3), и еще ничью на своем поле с кипрским АЕКом (1:1) в ЛЕ-2017/18, в гостях уступили — 0:5.

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«Линкольн Ред Импс» на финише прошлого сезона на внутренней арене выиграл девять встреч из десяти при одном поражении.

Прогноз на «Ферроникели» — «Линкольн Ред Импс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение чемпиону Косова. На победу «Ферроникели» предлагают — 1.60.

На победу «Линкольн Ред Импс» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.90.

Проход: «Ферроникели» — 1.40; «Линкольн Ред Импс» — 3.30.

Так как этот мини-турнир пройдет в Косова, можно с большой вероятностью предположить, что именно «Ферроникели» пройдет дальше.

Думаем, что косовары выиграют этот матч еще в основное время. 0