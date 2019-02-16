«Витесс» — «Виллем II». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 16 февраля 2019 года

«Витесс»
Футболисты «Витесса» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице Эредивизи, имея на своем счету 30 очков.
Подопечные Леонида Слуцкого одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.
В трех последних матчах «желто-черные» проиграли «Фортуне» (1:2) и «Гронингену» (1:2), а также разошлись миром с «Херенвеном» (2:2). Кроме того, в конце января они вылетели из национального Кубка, уступив АЗ (0:2).
После травм у «Витесса» восстанавливаются Тим Матаваж, Шарли Мусонда, Хилари Гонг, Рой Беренс и Арнольд Крейсвейк.
«Виллем II»
«Виллем II» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 25 набранными очками.
В 21 туре «трехцветные» записали на свой счет семь побед, четыре ничьи и сразу десять поражений.
В февральских матчах «Виллем II» уступил «Гронингену» (1:2) и «Венло» (1:2), зато в конце февраля он прошел «Твенте» в Кубке (3:2).
Среди травмированных у команды из Тилбурга значатся Донис Авдияй, Карим Кулибали, Эльмо Лифтинк и Фернандо Льюис.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Витесса» — 1.60, победа «Виллем II» — 5.30, ничья — 3.80.
«Желто-черные» находятся не в лучшей форме, о чем свидетельствуют их последние результаты. Однако, как нам кажется, на ближайших выходных они имеют все шансы набрать очки.
Поражение команды Слуцкого мы вообще рассматривать не будем. В этом сезоне на своем поле она проиграла лишь раз, да и то «Аяксу», который наряду с ПСВ борется за чемпионский титул.
У «Виллем II» в январе была неплохая победная серия, но сейчас результаты пошли на спад, так что мы бы попробовали взять ставку «победа "Витесса" с форой -1» за 1.95.
Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.07. Ждем результативной игры, поскольку обе команды допускают много ошибок в обороне. 0