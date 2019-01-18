«Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз на матч 18 тура голландской Эредивизии 18 января 2019 года

В рамках 18 тура голландской Эредивизии встретятся команды «Витесс» и «Эксельсиор». Матч состоится на стадионе «Гелредом». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор».

«Витесс»

В середине нынешнего сезона «Витесс» располагается на 5 строчке в турнирной таблице Эредивизии. Пока что команда находится в еврокубковой зоне, но положение шаткое, поэтому нужно продолжать набирать очки. Впереди идет «Утрехт» с 28 баллами. Благодаря этому есть шанс улучшить свое положение.

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В 6 последних встречах подопечные Слуцкого выиграли трижды, два раза сыграли вничью и один раз проиграли. В домашних стенах «Витесс» выступает уверенно — в 8 матчах 5 побед, две ничьи и одно поражение («Аякс» 0:4).

В конце декабря было противостояние с командой «Де Графсхап», в котором «желто-черные» сумели взять лишь один балл, сыграв вничью 2:2.

«Сухими» ворота команды не сохранялись уже 7 матчей кряду. Этот коллектив регулярно пропускает и чаще всего 1 или два мяча. Кроме этого, стоит отметить, что в 11 из 13 последних домашних игр «Витесса» тотал поединка был больше 2,5.

В составе есть один травмированный игрок, к тому же очень ценный. Это Тим Матавж.

«Эксельсиор»

«Эксельсиор» на 14 месте с 16 очками. От зоны вылета команду отделяет всего один пункт. Максимум, чего смогут добиться гости в случае победы — повышения на одну строчку.

Соперник «Витесса» не может победить в последних четырех матчах, при этом у команды было три поражения подряд. В прошлый раз коллектив встречался с «Хераклесом» и проиграл 0:3.

Из восьми выездных игр этого сезона «Эксельсиор» выиграл только две и один раз сыграл вничью. В остальных случаях были поражения.

Особых кадровых потерь у главного наставника нет, поэтому в пятницу на поле выйдут основные футболисты.

Прогноз

В этом сезоне команды уже встречались. В тот раз «Эксельсиор» добыл три пункта, поскольку забил в ворота «Витесса» два безответных мяча. Несмотря на это букмекеры считают хозяев фаворитом — 1,31 против 8,80.

В матчах «Витесса» редко забивается больше 3 голов. Тоже самое можно сказать и про очные поединки. Мы считаем, что в предстоящей игре будет забито не больше трех мячей. Этот исход оценивается коэффициентом 2,07. 0