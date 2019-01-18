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    Сколько голов ждать в поединке «Витесса» и «Эксельсиора»?

    «Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз на матч 18 тура голландской Эредивизии 18 января 2019 года

    Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор»
    «Витесс» в гостях у «Де Графсхапа»
    В рамках 18 тура голландской Эредивизии встретятся команды «Витесс» и «Эксельсиор». Матч состоится на стадионе «Гелредом». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор».
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    «Витесс»

    В середине нынешнего сезона «Витесс» располагается на 5 строчке в турнирной таблице Эредивизии. Пока что команда находится в еврокубковой зоне, но положение шаткое, поэтому нужно продолжать набирать очки. Впереди идет «Утрехт» с 28 баллами. Благодаря этому есть шанс улучшить свое положение.

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    В 6 последних встречах подопечные Слуцкого выиграли трижды, два раза сыграли вничью и один раз проиграли. В домашних стенах «Витесс» выступает уверенно — в 8 матчах 5 побед, две ничьи и одно поражение («Аякс» 0:4).

    В конце декабря было противостояние с командой «Де Графсхап», в котором «желто-черные» сумели взять лишь один балл, сыграв вничью 2:2.

    «Сухими» ворота команды не сохранялись уже 7 матчей кряду. Этот коллектив регулярно пропускает и чаще всего 1 или два мяча. Кроме этого, стоит отметить, что в 11 из 13 последних домашних игр «Витесса» тотал поединка был больше 2,5.

    В составе есть один травмированный игрок, к тому же очень ценный. Это Тим Матавж.

    «Эксельсиор»

    «Эксельсиор» на 14 месте с 16 очками. От зоны вылета команду отделяет всего один пункт. Максимум, чего смогут добиться гости в случае победы — повышения на одну строчку.

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    Соперник «Витесса» не может победить в последних четырех матчах, при этом у команды было три поражения подряд. В прошлый раз коллектив встречался с «Хераклесом» и проиграл 0:3.

    Из восьми выездных игр этого сезона «Эксельсиор» выиграл только две и один раз сыграл вничью. В остальных случаях были поражения.

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    Прогноз

    В этом сезоне команды уже встречались. В тот раз «Эксельсиор» добыл три пункта, поскольку забил в ворота «Витесса» два безответных мяча. Несмотря на это букмекеры считают хозяев фаворитом — 1,31 против 8,80.

    В матчах «Витесса» редко забивается больше 3 голов. Тоже самое можно сказать и про очные поединки. Мы считаем, что в предстоящей игре будет забито не больше трех мячей. Этот исход оценивается коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Витесс» — «Эксельсиор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках 18 тура голландской Эредивизии встретятся команды «Витесс» и «Эксельсиор». Матч состоится на стадионе «Гелредом». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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