«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2018 года

В среду, 26 декабря, «Лестер» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм».

«Лестер»

Декабрь не выдался для «лис» слишком удачным. Начался месяц с домашней победы над «Уотфордом»(2:0), но затем последовали четыре матча без побед.

Выездной матч с «Фулхэмом» закончился вничью 1:1, после чего «Лестер» на своем поле уступил «Тоттенхэму» (0:2) и на выезде проиграл «Кристал Пэласу» (0:1).

Календарь и таблица АПЛ

В матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» подопечным Клода Пюэля удалось сыграть вничью 1:1 в основное время, но по пенальти они уступили 1:3.

И лишь в последнем матче «Лестер» одержал довольно неожиданную выездную победу над «Челси» со счетом 1:0.

В результате, «лисы» с 25 очками занимают 9 место в таблице АПЛ. Разница мячей 22-21, лучший бомбардир — Джейми Варди с 6 голами.

«Манчестер Сити»

«Горожане», долго лидировавшие в чемпионате, под конец года начали спотыкаться. Декабрь для них начался с домашней победы над «Борнмутом»(3:1) и выездной победы над «Уотфордом» (2:1).

Но затем «Сити» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ, уступив «Челси» (0:2) на выезде. Групповой этапа ЛЧ подопечные Пепа Гвардиолы закрыли гостевой победой над «Хоффенхаймом» (2:1).

Затем на своем поле «МанСити» одолел «Эвертон» (3:1) и по пенальти прошел «Лестер» в гостевом матче Кубка Лиги (1:1, 3:1 по пенальти).

В последнем матче «горожане» вновь допустили осечку, проиграв на своем поле «Кристал Пэласу» (2:3).

В результате, с 44 очками «Манчестер Сити» идет на втором месте. на 4 очка отставая от лидирующего «Ливерпуля».

Разница мячей 50-13, лучший бомбардир с 9 голами — Рахим Стерлинг, еще 8 мячей забил Серхио Агуэро.

В прошлом сезоне «Сити» выиграл оба матча в рамках АПЛ: со счетом 2:0 на выезде и со счетом 5:1 дома. Кроме того, в четвертьфинале Кубка лиги «горожане» победили по пенальти (1:1, 4:3 по пенальти).

Прогноз

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,40, тогда как на ничью — 5,00, а на успех «Лестера» — 8,00.

«Сити» нельзя больше допускать осечек, если они не хотят бесповоротно отстать от «Ливерпуля». Статистика встреч последние пару сезонов на их стороне, «лисам» удается оказать сопротивление только в кубковых матчах. Так что ставим на победу «МанСити».

Можно рассчитывать на обилие голов — в последних матчах «Сити» редко уходит без пропущенного мяча, а «Лестер» на «Кинг Пауэр»наверняка забьет. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «обе забьют» за 1,85. 0