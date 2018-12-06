«Уэска» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании 6 декабря 2018 года

В рамках ответного матча 1/16 финала Кубка Испании встретятся команды «Уэска» и «Атлетик Бильбао». Поединок состоится 6 декабря на стадионе «Эль Алькорас». Начало в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Уэска» — «Атлетик Бильбао».

«Уэска»

Клуб, который в нынешнем сезоне Примеры является самым настоящим аутсайдером. В чемпионате Испании «Уэска» выиграла лишь один раз, и было это 19 августа, при этом на выезде против «Эйбара» (1-2). После этой команда Лео Франко 9 раз проигрывала и 4 раза зарабатывала один пункт. На данный момент «Уэска» находится на 20 месте с 7 баллами.

В последних пяти встречах чемпионата Испании «Уэска» потерпела 3 поражения и заработала 2 очка благодаря двум ничьим. За подопечными Франко сейчас прослеживается одна тенденция — в пяти поединках кряду они пропускают не более двух голов.

Все прогнозы на футбол

Кроме того, в последних четырех матчах испанского первенства с участием этого клуба не забивается более двух мячей. Если добавить сюда первый матч Кубка, то поражение 4-0 от «Атлетика Бильбао» создает резкий контраст.

Несмотря на такой провал в Примере и в первом матче Кубка, «Уэска» все же может попытаться уменьшить уровень позора и дать бой «баскам» в домашних стенах. Все будет зависеть от того, какой состав на следующий матч выставит Эдуардо Бериссо.

«Атлетик»

Как ни странно это звучит, но клуб из Бильбао в нынешнем сезоне по статистике почти ничем не лучше своего соперника. Подопечные Бериссо занимают 18 позицию в Примере с 11 очками в активе. Команда так же не может выиграть с 20 августа. Разве что различие было продемонстрировано в очном противостояние в рамках Кубка короля.

«Атлетик» имеет явные проблемы. Всего одна победа в чемпионате Испании, а после нее 8 ничейных результатов и 5 поражений. Однозначно Copa del Rey является для «басков» очень важным, и чем дальше в нем пройдет команда, тем будет лучше.

Последние 3 выездных матча в Примере с участием «Атлетика» заканчивались с показателем ТМ 2,5. За прошедшие 5 встреч во внутреннем чемпионате клуб из «Бильбао» не забивал более двух мячей.

Вполне возможно, что главный тренер побережет некоторых игроков основы перед домашней встречей с «Жироной», но и при таком раскладе «Уэске» спуска никто не даст.

Прогноз

Прошлый матч с участием этих двух команд был практически равным, если смотреть на статистику: 48% против 52% во владении мячом в пользу «Уэски», 9 (5) и 10 (4) по ударам, при этом сэйвов было больше у вратаря «Атлетика».

Исходя из первого результата (4-0), можно сделать вывод, что «Уэска» попытается хоть как-то поднять свою самооценку и даст бой «баскам». Букмекеры предлагают равные коэффициенты на победу одного и другого клуба — 2,65, а за ничейный результат дают 3.20.

Учитывая важность Кубка для команды из «Бильбао», сюрпризов, скорее всего, не будет. Если принять во внимание статистику голов «Уэски» дома и «Атлетика» на выезде в последних пяти встречах, то исход «X2 и ТМ 2,5» кажется вполне вероятным. Он предлагается с коэффициентом 2,48. 0